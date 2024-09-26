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"Саутвест Эйрлайнз" раскрывает график и стратегию поэтапного отмены политики открытых мест.

Авиакомпания Southwest Airlines планирует внести существенные изменения в свою корпоративную структуру и процедуры посадки, но не в ближайшее время.

 and  Hanna Hofmann
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"Саутвест Эйрлайнз" раскрывает график и стратегию поэтапного отмены политики открытых мест.

Авиакомпания Southwest объявила в четверг, что пассажиры смогут забронировать места в самолете уже к концу 2025 года, а первые такие места появятся на рейсах уже в 2026 году. Таким образом, открытая система рассадки не исчезнет в ближайший год.

В июле Southwest объявила о своих планах отказаться от системы открытой рассадки, которой она пользовалась в течение последних 53 лет, и впервые ввести премиальные места. В настоящее время все места в салоне Southwest являются стандартными.

Одной из причин, по которой Southwest не вводит свою систему назначенных мест раньше, является время, необходимое для переоборудования самолета под премиальные места. Однако назначенные места уже давно используются на других авиакомпаниях, и Southwest могла бы ввести их гораздо раньше. Компания перенесла запланированную дату запуска в ходе презентации для инвесторов в четверг, но не уточнила, когда именно станут доступны премиальные места с дополнительным пространством для ног.

Southwest испытывает давление со стороны группы акционеров-активистов Elliott Investment Management, которые призывают к смене руководства и другим изменениям для повышения прибыльности компании. Southwest утверждает, что планы по введению назначенных мест были разработаны до давления со стороны Elliott и ссылается на опросы, согласно которым 80% клиентов Southwest и 86% пассажиров других авиакомпаний предпочитают назначенные места.

Кроме того, Southwest объявила о планах заключить партнерские соглашения с иностранными авиакомпаниями, что позволит пассажирам бронировать международные рейсы. В настоящее время Southwest предлагает меньше международных рейсов, чем ее основные конкуренты - American, United и Delta Airlines. Первым партнером Southwest станет Icelandair, с которой будет установлено соединение на хабе в Международном аэропорту Балтимор-Вашингтон. Авиакомпания также подтвердила, что пассажирам по-прежнему будет разрешено провозить два багажа бесплатно.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

Решение Southwest ввести премиальные места и назначенные места является существенным изменением в стратегии компании. Поскольку назначенные места становятся нормой в отрасли, Southwest может привлечь больше бизнес-путешественников, которые ценят комфорт и удобство.

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