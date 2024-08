Сара выступает против других членов лагеря

Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм.

Путешествие к финалу дикой природы! "Ух ты, невероятно, приятель! Прошло всего 15 дней! Совершенно супер, приятель!" Джиги и Сара отправляются на поиски сокровищ в тот день. Возможно, они найдут вкусные чипсы, чтобы полакомиться языками? "Веселая парочка" отправляется в лес, как Гензель и Гретель, но вскоре ничего не веселит. Пока Джиги усердно ищет ключи от сундука с сокровищами в грязной яме, Сара занята только своей прической. Ради всего святого, не пачкайся! Привет? Это вообще возможно? Ну, если это ее главная забота! Джиги только качает головой. "Мы соревнуемся за 100 000 евро в течение 15 дней, и она беспокоится о своей прическе".

Пока Гигги делится трогательной историей о своей бывшей любви "Куби", отце их ребенка. Она так сильно его любила, что они отдыхали на Сардинии и даже появились в "Доме знаменитостей летом". Но он причинил ей больше боли, чем кто-либо другой. На ум приходит слово "домашнее насилие". Ее истории шокируют и повторять их здесь не нужно.

Когда Джиги и Сара возвращаются в лагерь с пустыми руками, Сара устраивает почти эпическую ссору. Двадцатипятилетняя называет Кнаппика "самым небезопасным человеком, которого она когда-либо встречала", и заслуживает "заткнуться и тихо поплакать", а Сара verbal'но атакует весь лагерь. Каждому достается.

"Мature woman" и "impostor"

Ее основной фокус - "это неуважение". Это "настоящее шокирующее". Дэнни, пожалуйста, перестань так часто катить глаза? Вдруг все показывают свои "настоящие цвета". Джиги, позволь мне сказать, ты не "настоящий мужчина"! Этот спор продолжается. Также довольно забавно, как тридцатисемилетняя думает, что может критиковать всю группу, делая себя все более глупой с каждым предложением. Или, как другие выражаются, она "ведет себя как ребенок". Она даже предлагает отказаться от своей порции еды в пользу Джиги. Ее довод - как у избалованного ребенка: "Еще достаточно жира на ней", и молодая леди "дойдет до финала" в любом случае.

Все дети в детском саду дочери Кнаппика более зрелые, чем Джиги, она кричит. Как кто-то может быть таким "антисоциальным"? Сара - "зрелая женщина". В сущности, лагерь должен быть благодарен, потому что если она действительно "пустит слова", она "поставит мальчика на место".

Боль перехода и самый захватывающий вызов

Эти отвратительные, плохо сыгранные споры продолжаются вечностью, каждый пытается перещеголять другого, даже плюется в лицо. Вопрос остается: finally ли Джиги сможет стать "настоящим мужчиной"? "Нелояльная" Дэнни спрашивает: "У тебя что, месячные или что-то в этом роде?" Всегда "склонный" Мола подводит итог: "Я знаю ее лично, она не такая. Я думаю, у нее на нервах. Она испытывает трудности с новым телом". Он продолжает: "Я отношу это к боли перехода, способу отвлечься от своих собственных проблем".

Но как и со многими спорами, ночь может помочь. На следующее утро Сара извиняется перед всей группой, признавая, что "зашла слишком далеко". Но честно говоря, для зрителя ущерб уже нанесен.

Но как верный поклонник RTL Dschungelcamp, зритель не может просто вернуться к обычной жизни сейчас, особенно после инцидента с Кнаппиком. И что может лучше поднять настроение, чем самый захватывающий вызов из всех? Ура, в "Ручей звезд"! В этом великолепном испытании камеры pushed themselves to the limit. Один из самых решительных - Джорджина, несмотря на свой небольшой рост, она непрерывно борется с водой и всегда выходит победителем. Несмотря на свою выдающуюся игру, к сожалению, Сара! Леди Кнаппик отказалась от испытания.

В то время как в лагере проходят испытания, RTLplus транслирует захватывающие события, чтобы зрители оставались в курсе драмы.

