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Сара Полсон и Холланд Тейлор вместе посещают премию Эмми

На протяжении долгого времени, дуэт состоит

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Почти десять лет Сара Полсон и Холланд Тэйлор наслаждаются счастливыми отношениями.
Почти десять лет Сара Полсон и Холланд Тэйлор наслаждаются счастливыми отношениями.

Сара Полсон и Холланд Тейлор вместе посещают премию Эмми

На 76-й церемонии вручения премии «Эмми» Сара Полсон и Холланд Тейлор выбрали пройти по красной дорожке вместе, что случается редко, учитывая, что они пара. С 2015 года эти актрисы счастливы в отношениях, но предпочитают жить отдельно.

Под светом прожекторов театра «Пеacock» в Лос-Анджелесе две дамы позировали перед фотографами, и Полсон нежно положила руку на спину Тейлор. Полсон была номинирована за свою выдающуюся роль в «Мистер и Миссис Смит» в категории «Лучшая гостевая актриса». В изумительном синем платье с белым бантом на черном шлейфе и сверкающими серьгами она излучала элегантность.

В сопровождении Тейлор, которая была одета в кремовый костюм и два серебряных значка на лацкане, она стала известной благодаря роли Эвелин Харпер в ситкоме «Два с половиной человека». Ее роль матери Алана Харпера и сестры Чарли Шина принесла ей несколько номинаций на «Эмми» с 2005 по 2010 год.

Загадка их связи

В мае на подкасте «Smartless» Полсон откровенно рассказала о их долгой любви. Она призналась, что секрет их долголетия заключается в независимом образе жизни. «Холланд и я проводим много времени вместе, но не живем под одной крышей», — добавила она. «Мы вместе уже довольно давно, и я верю, что это частично потому, что мы выбираем время, проведенное вместе, и когда хотим побыть одни».

Подобным образом Тейлор поделилась своей точкой зрения в интервью «Нью-Йорк Пост» несколько месяцев назад. Она подчеркнула важность преследования отдельных интересов, что помогает каждой из них оставаться собой. В то время как Полсон ценит свою социальную жизнь, Тейлор ценит время наедине с собой. «Это сбалансированные отношения», — заключила она.

Вечером центром внимания стали Сара Полсон и Холланд Тейлор, которые очаровали публику своим уникальным появлением на красной ковровой дорожке. Зрелищность их отношений была усилена во время интервью, когда они говорили о загадке их связи, приписывая ее долговечность независимому проживанию и взаимному уважении к личному пространству.

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