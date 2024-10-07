Сара Мишель Геллар может заменить покойную Шеннен Доэрти в будущем продолжении "Маллратс".

В недавнем чате с The Hollywood Reporter режиссер Кевин Смит рассказал о своем желании выпустить сиквел оригинального фильма в кинотеатрах. Во время беседы он узнал, что Саrah Michelle Геллар когда-то пробовалась на роль в "Маллратс" около 30 лет назад.

Эта информация натолкнула Смита на идею разработать сиквел, учитывая трагическую кончину Алисии Сильверстоун, которая боролась с раком.

Смит предложил идею заменить Сильверстоун на Геллар, если сиквел под названием "Сумерки Маллратс" будет утвержден. "Она могла бы привнести в проект очарование Шannen, что было бы лучшим вариантом после Сильверстоун", - сказал он.

Геллар выразила свой энтузиазм по поводу этой идеи в комментариях к посту The Hollywood Reporter в Instagram об интервью со Смитом, сказав: "Я полностью за это!"

Дохерти сыграла роль Рене в "Маллратс", любимой комедии о двух друзьях, которые проводят время в торговом центре после расставания со своими девушками. Фильм был снят Смитом и также starred Джейсон Ли, Джереми Лондон, Бен Аффлек и Клэр Форлани.

Сначала Смит сомневался в возможности сиквела "Маллратс" после смерти Дохерти, учитывая, что они ранее обсуждали ее возвращение в франшизу и то, что она согласилась повторить свою роль.

Тем не менее, надежды Смита возродились недавно, так как различные разговоры указывают на то, что проект может стать реальностью как дань уважения покойной актрисе.

"Лучше было бы, если бы Сильверстоун была все еще с нами, и мы реализовали план так, как изначально планировалось", - добавил Смит. "Я бы все равно хотел снять фильм по своим причинам, но теперь есть особое мотивация. Мы знаем, кому будет посвящен фильм; это точно".

Учитывая энтузиазм по поводу потенциального сиквела "Маллратс" и интерес Саarah Michelle Геллар, Кевин Смит предложил, что они могли бы добавить больше развлечений, если бы Геллар сыграла роль Алисии Сильверстоун, привнеся в проект уникальное очарование. Сиквел под названием "Сумерки Маллратс" мог бы стать трогательной данью уважения покойной Дохерти, которая также была любимой частью оригинального фильма.

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