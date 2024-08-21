- Санко получил трансфер из Штутгарта в итальянский клуб.

Второй по рейтингу команда Бундеслиги ВФБ Штутгарт отдала Мохамеда Санкоха в аренду во второй итальянский дивизион. 20-летний Санкох будет выступать за «Козенцу Кальчо» в следующем сезоне, как объявили «Швабы» из Штутгарта. За последние два сезона Санкох играл на родине в Нидерландах, сначала за «Витесс», а затем за «Геренвен».

Что касается прогресса Санкоха, аренды оказались полезными, дав ему ценный опыт и игровое время. Спортивный директор ВФБ Штутгарт Фабиан Вольгемут выразил надежду, сказав: «С этой арендой в Италию мы ожидаем увидеть прогресс Санкоха на следующий уровень».

Решение ВФБ Штутгарт отдать Мохамеда Санкоха в аренду в «Козенцу Кальчо» во втором итальянском дивизионе является частью их стратегии предоставить ему разные возможности для трансферов. Эта аренда может потенциально привести к тому, что Санкох получит постоянный трансфер в высший дивизион в будущем.

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