- Санчес снова присоединился к команде "Баварии" в Мюнхене.

Французско-немецкий футболист Лерой Сане вернулся к тренировкам с "Баварии" после операции на паховой грыже. 28-летний Сане присоединился к части упражнений на Säbener Straße утром в понедельник, как сообщают обновления команды. Позже он перешел к своей личной программе реабилитации после разминки и нескольких упражнений.

Сане страдал от боли в паху значительную часть предыдущего сезона и решил сделать операцию после домашнего чемпионата Европы.

Восстановление Сане включает в себя тесное сотрудничество с медицинской командой "Баварии", чтобы обеспечить плавный возврат к игре в рамках строгих регламентов футбола Европейского союза. После облегченного возвращения к полноценным тренировкам рассматривается возможность его аренды в другой клуб ЕС на предстоящий сезон.**

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