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СпортНовостиФК "Бавария"

Санчес снова посещает ФК "Бавария" после операции на Лейстене

 and  Max Becker
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Санчес снова посещает ФК "Бавария" после операции на Лейстене

Возвращение в строй. Тренер Винсент Компани намекает на возможное возвращение звезды национальной команды Лероя Сане в состав ФК Байерн. После операции на паху нападающий вернулся в команду. Компани также имеет стратегию на предстоящие шесть матчей.

До перерыва на матчи сборных в октябре ФК Байерн Мюнхен сможет вновь положиться на влиятельного игрока Лероя Сане. Футболист национальной сборной присоединится к мюнхенскому составу после операции на паху после чемпионата Европы этим летом и дебютирует уже в эту субботу (18:30 по CET/Sky и live update на ntv.de) в матче Бундеслиги против новичка Хольштайн Киль.

"Он в игре", - сказал тренер Винсент Компани перед последней тренировкой. Сане провел трудный год в 2024 году. Во второй половине предыдущего сезона он играл с хронической болью в паху. Даже на домашнем чемпионате Европы 28-летний футболист продолжал играть, но не смог оказать существенного влияния в своих матчах, таких как проигранный четвертьфинал против Испании. Теперь он должен быть свободен от боли и в отличной форме.

"Я узнал его как бойца"

"Лерой имел впечатляющую первую половину сезона прошлого года и набрал много очков. Он боролся, стиснул зубы и пытался помочь команде. Я узнал его как бойца", - сказал спортивный директор Кристоф Фрэнд. Возвращение Сане также важно, поскольку его контракт истекает в конце сезона. Его будущее в ближайшие месяцы также находится под вопросом.

Между тем, Компани хочет укрепить шестиочковое преимущество еще одной победой в Киле. "Я хочу, чтобы мы еще больше улучшили нашу игру в течение этого периода и вышли из него сильными", - сказал он о предстоящих четырех матчах чемпионата в Киле, Бремене, против Байера Леверкузен и в Франкфурте, а также двух матчах Лиги чемпионов против Динамо Загреб и в Астон Вилле. Когда его спросили об их подходе к первому матчу против явного аутсайдера Киля, он сказал: "Мы не будем различать, это Киль или Леверкузен".

ФК Байерн Мюнхен будет усилен возвращением Лероя Сане в следующих шести матчах Бундеслиги, начиная с матча против Хольштайн Киль в эту субботу. Тренер Винсент Компани подчеркнул потенциальное возвращение звезды национальной команды после восстановления после операции на паху после чемпионата Европы.

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