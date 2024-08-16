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Федеральные земли ГерманииНовостиКоттбус

Самые высокие температуры в Шпикау - Берлин свыше 32 градусов

Последние дни принесли Берлину и Бранденбургу много солнца и высокие температуры. Особенно высокие показатели были зарегистрированы в южной части Бранденбурга.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Это было особенно жарко в Южной Бранденбург.
Это было особенно жарко в Южной Бранденбург.

- Самые высокие температуры в Шпикау - Берлин свыше 32 градусов

Особенно на юге Бранденбурга** метеорологи зафиксировали высокие температуры в последние дни. В Котбусе в четверг было зафиксировано максимальная температура 30,2 градуса по Цельсию, как сообщил представитель Немецкого метеорологического службы. Однако самый высокий показатель за последние дни был зафиксирован еще южнее, в Шпикау: в среду там температура достигла 34,1 градуса. В этот день почти все станции в Бранденбурге зафиксировали температуру выше 31 градуса по Цельсию.

В Берлине термометр на Темпельхофском поле показало 32,6 градуса по Цельсию в среду. В бранденбургской столице Потсдаме было зафиксировано 33,7 градуса по Цельсию. На пятницу ДWD объявил предупреждение о жаркой погоде для Южной Бранденбурга.**

Несмотря на жаркую погоду, охватившую разные части Бранденбурга, Котбус зафиксировал максимальную температуру 30,2 градуса по Цельсию в четверг, что делает его одним из самых жарких мест в регионе. Неожиданно, соседний Котбус-Дрездау зафиксировал даже более высокие температуры, с пиком 31,2 градуса по Цельсию в тот же день.

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