Самый жаркий день за всю историю - возможны сильные штормы

В разгаре полноценное лето: становится жарко и влажно. В многих местах температура достигает 35 градусов. После полудня следуют сильные грозы.

Ясное небо и много солнца - затем грозы: Сегодня во многих частях Германии может стать самым жарким днем ​​в этом году. Особенно на западе температура поднимается выше 30 градусов, а в некоторых местах даже достигает 40, согласно метеорологам ntv. Очень теплая или жаркая погода дует с юго-запада, постепенно становясь более влажной - на западе, северо-западе и вдоль высоких, верхних и средних Рейнов очень влажно.

День начался в основном солнечно, с температурами от 25 до 37 градусов в некоторых местах. Во второй половине дня с юга на северо-запад движутся первые, иногда сильные грозы. Где идет дождь, есть риск сильного дождя и града до пяти сантиметров в диаметре. Однако на востоке весь день остается солнечно.

Во вторник активность гроз сдвигается на восток. К четвергу ситуация должна успокоиться.

Вчера температура уже поднялась выше 30 градусов. В сети измерений немецкой метеослужбы станция в Ахвелере была самой жаркой в стране с показателем 35,7 градусов. И прошлой ночью была самой теплой в этом году, с минимумом 24,7 градуса в Унне, за ней следуют Эссен с 24,4 градуса и Bochum с 24,1 градуса.

Резкое повышение температуры делает этот день потенциально самым жарким для многих регионов Германии. Несмотря на жару, прогноз погоды указывает на то, что Германия, в частности, западная часть, может испытать температуру выше 40 градусов Цельсия.

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