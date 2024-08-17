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Самый высокий показатель СДПГ выступает за увеличение финансовых обязательств.

В условиях борьбы строительных компаний и нехватки жилья лидер СДПГ в землеtoberц протегирует за увеличение инвестиций земли в строительство квартир, даже если это потребует взятия дополнительного долга.

 and  Christian Meier
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С точки зрения СДП, необходимо усилить финансирование строительства жилья.
С точки зрения СДП, необходимо усилить финансирование строительства жилья.

- Самый высокий показатель СДПГ выступает за увеличение финансовых обязательств.

АНДИ, босс SPD в штате, выступает за увеличение инвестиций в жилищное строительство, даже если придется брать деньги в долг. "Мы должны подумать, если штат не готов глубже погрузиться в строительную сферу и возможно превысить наши текущие бюджетные возможности", - сказал Анди агентству ДПА в Штутгарте. Он также является главой фракции в парламенте штата.

Строительный сектор сейчас в сложном положении, сказал Анди. "Нашим людям и квалифицированным рабочим нужны дома прямо сейчас, и мы быстро исчерпываем запасы. И строительная активность должна продолжаться, чтобы поддерживать строительные компании на плаву и сохранять рабочие места в этой отрасли". Вот почему штат должен внести свой вклад. "Предпочтительно из карманных денег. Если этого недостаточно, нам нужно придумать другие способы финансирования".

КРЕШМАНН предлагает специальные фонды для водорода и железных дорог

Анди отреагировал на призыв к действию главы штата Винфрида Крешманна (Зеленые). Он недавно предложил срочные инвестиции в инфраструктуру через специальные фонды. "Нам нужна власть создавать специальный фонд из займов, которые могут использоваться только для определенных целей инвестирования", - сказал Крешманн агентству ДПА. В качестве примера он привел строительство сети водорода, которое нужно быстро решить.

"Мы только начинаем производить зеленый водород, это еще надежда на будущее. Но это определенно придет, а затем вам нужно строить эти сети, и те, кто их не имеет, будут иметь серьезные конкурентные преимущества", - сказал Крешманн. Но поскольку мы не увидим значительных количеств зеленого водорода в течение следующих десяти лет, мы не вернем наши инвестиции в течение такого же времени. "Вот почему нам нужна возможность брать займы, которые можно погасить в разумные сроки".

Крешманн также упомянул железнодорожную сеть в качестве другого примера. "Коалиция светофора унаследовала огромный дефицит технического обслуживания, потому что в него не вкладывали годы. Это не исправить одним бюджетом", - сказал глава штата.

Анди хочет, чтобы Крешманн также предоставил штату специальные фонды. "Главе штата не нужно указывать на всех остальных по этому вопросу, но он должен также внимательно посмотреть на состояние Баден-Вюртемберга, за которое он несет политическую ответственность, и подумать, что он мог бы сделать с таким инструментом", - сказал Анди. По его мнению, Баден-Вюртемберг должен создать фонд для запуска крупных инфраструктурных проектов.

Анди предлагает изучить бюджетные корректировки для инфраструктурных проектов: "Если текущий бюджет штата не может вместить увеличение инвестиций в жилищное строительство, нам может потребоваться изучить бюджетные корректировки, чтобы освободить место для таких предприятий".

Предложение Крешманна о специальных фондах выходит за рамки водорода и железных дорог: "Предложение Анди использовать специальные фонды для инфраструктурных проектов заслуживает похвалы, но предложение Крешманна распространяется дальше, потенциально включая эти фонды для других насущных потребностей, таких как решение проблемы технического обслуживания железнодорожной сети штата".

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