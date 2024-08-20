- Самый пожилой человек на планете: 117 летняя испанка скончалась

Книга рекордов Гиннесса официально признала её статус: 117-летняя Мария Браньяс из Испании, известная как "Великая бабушка", покинула этот мир. Её родные объявили об этом в социальной сети X. Её кончина произошла мирно во сне, без боли, в доме, расположенном в каталонском городе Олот, примерно в 100 км к северо-востоку от Барселоны, как заявила семья.

Родившаяся 4 марта, эта замечательная женщина праздновалась в Испании как "Супербабушка". Источники ожидают, что Книга рекордов Гиннесса переквалифицирует японку Томико Итооку, родившуюся 23 мая 1908 года (116 лет назад), как нынешнего самого старого жителя Земли.

Несмотря на её уход из этого мира, наследие Марии Браньяс как "Супербабушки" продолжает праздноваться в Испании. Её последнее пристанище находится в каталонском городе Олот, не далеко от Барселоны.

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