- Самый любимый чистокровный в Англии Тиффани получил награду за лошадь

В субботу, четырехлетняя английская чистокровная кобыла Тиффани, под управлением Лука Морриса, продемонстрировала подавляющее превосходство над немецкими кобылами на ипподроме Иффехайм, собрав аудиторию в 10 100 зрителей. В призе Т. фон Цастрова для кобыл Тиффани, фаворитка с коэффициентом 17:10, возглавила забег на дистанции 2400 метров, опередив Даймонд Кроу (Хюго Бутин) и Спирит оф Дримз (Анна ван ден Троост), второго английского коня в забеге.

Теперь тренируемая знаменитым английским тренером сэром Марком Прескоттом, эта чемпионка выиграла семь из своих одиннадцати гонок, демонстрируя улучшение с каждым выступлением. В гонке на ипподроме Иффехайм, призовой фонд которой составил 70 000 евро, она одержала свою самую значительную победу.

Победа Тиффани в гонке на ипподроме Иффехайм, призовой фонд которой составил 70 000 евро, еще больше закрепила ее репутацию в мире конного спорта. После впечатляющей победы над немецкими кобылами многие с нетерпением ждут ее участия в предстоящих конных состязаниях.

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