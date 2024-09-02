- "Самый эмоциональный момент на сегодняшний день" - это когда Вернер Ханш заставляет львов плакать

С момента запуска "Логова хищника" 19 августа 2014 года было заключено около 400 соглашений на сумму около 50 миллионов долларов. В то время как многие продукты со временем забываются, это шоу безусловно внесло свой вклад и в экономические, и в телевизионные хроники. Настоящими звездами шоу всегда были инвесторы, а не предприниматели, умоляющие о капитале – или, возможно, нет. Их перепалки и комичный деловой жаргон составляют суть "DHDL", а их остроумные финансовые беседы – одно из главных достоинств.

Джудит Уильямс, первоначальная "хищница", открыла сезон ярким заявлением. После годичного перерыва она вернулась на свое место в жюри. Она похвалила создателя "Найки", сердечника с подогревом для облегчения менструальных болей, сказав: "Нужно содержание с impacto и кто-то, кто разбирается в своем деле". Создатель, выпускник аэрокосмической инженерии, осталась невозмутимой. Ранее она демонстрировала инвесторам симуляторы менструальных спазмов, давая мужчинам представление о том, что испытывают каждые четыре недели 15 миллионов немецких женщин. Тилльманн Шульц скривился от боли, Карстен Машмейер сохранял хладнокровие, но, скорее всего, электроды не были подключены правильно. В любом случае, он ушел с сделкой – вместе с Яной Энстхалер, которая похвалила предпринимательскую "техническую и коммерческую хватку".

В этом сезоне "Логово хищника" представило готовые обеды без чувства вины. Двое почти заключили сделку с "ратцфац", но на этот раз Тилльманн Шульц и Нилс Глагау имели лучшие аргументы. Их предложение: замороженные органические обеды специально для детей. Их целевая аудитория: семьи с двумя доходами, у которых нет времени или желания готовить, но они хотят предложить своим детям больше, чем рыбные палочки и куриные наггетсы. В этих обедах нет консервантов, добавленного сахара и минимум соли. Тройка хвасталась, что в томатном соусе "есть изобилие овощей, которое дети обычно избегают".

"Ратцфац" в итоге заключил сделку с "топфи", довольно необычной "глупой сделкой". Основательская пара нуждалась всего в 50 секундах, чтобы представить свой держатель для крышки кастрюли, предназначенный для предотвращения ожогов от конденсата. "Мистер Роял" вмешался менее чем через три минуты ("Я идеальный лев для этой темы") и инвестировал 100 000 евро в прочный бизнес с крышками. Швейцарка вошла в "логово" с очень секретной миссией. Ее самодельные шелковые шарфы под брендом "ВУП" (очень уникальные люди) должны заменить галстук как корпоративную форму. Она драматично объявила: "Это моя жизненная миссия". Инвесторы уважительно отказались от ее бунта, а Дагмар Вёрль даже умоляла пощады у решительной швейцарки ("Я не уйду отсюда без сделки"). "Вы нас переполняете своим энтузиазмом!"

Вerner Hansch признался в своей зависимости от азартных игр.

В конце эмоции накалились. Вернер Ханш вышел на сцену. Сейчас ему 86, и он был известным немецким спортивным журналистом в течение многих лет, но в свои середине 60-х он погрузился в зависимость от азартных игр. Он проиграл 600 000 евро на скачках, потеряв все: дом, любовь и финансы. С дрожащим, сломленным голосом Ханш рассказал свою историю и представил "Зоккерхелден", платформу, которую он создал со своим бизнес-партнером, чтобы помочь игрокам вернуть потерянные деньги от поставщиков. Многие онлайн-казино и букмекерские конторы работали без действительных лицензий до 2022 года. Карстен Машмейер вмешался ("Я был зависим от таблеток, теперь я зависим от сделок") и привлек Дагмар Вёрль. Джудит Уильямс прокомментировала: "Это был самый трогательный момент в истории шоу".

В шоу Вернер Ханш, бывший спортивный журналист, рассказывает о своей борьбе с зависимостью от азартных игр. Несмотря на свой возраст, он ищет помощь и создает платформу с бизнес-партнером, чтобы вернуть потерянные деньги от незаконных онлайн-казино, тронув сердца инвесторов.

Дети в семьях с двумя доходами теперь могут наслаждаться более здоровыми обедами, так как "ратцфац" и их партнеры предлагают замороженные органические обеды, специально разработанные для детей, без консервантов, добавленного сахара или избыточной соли.

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