- Самый долгоживущий человек в Испании, широко известный как "супер-бабушка", скончался в возрасте 117 лет.

Мария Браньяс, признанная самым старым живущим человеком в мире Книгой рекордов Гиннесса, призналась в свой приближающийся конец в понедельник. "Я слаба. Мое время подходит к концу", - поделилась она со своей семьей. В 117 лет Мария Браньяс, ласково называемая "Супер-Àvia" в Испании, мирно скончалась во сне, без боли, как сообщила ее семья через платформу X. Ее смерть произошла в доме престарелых в Олоте, каталонском городе, расположенном примерно в 100 километрах северо-восточнее Барселоны.

Долголетие Браньяс было поразительным, учитывая, что она пережила не только две мировые войны, Испанскую гражданскую войну (1936-1939), испанку (1918-1920), но и недавнюю пандемию COVID-19.

Перед своим уходом она просила: "Не плачьте обо мне. Я ненавижу слезы. И, что самое главное, не жалейте меня. Куда бы я ни пошла, я буду счастлива". Ее семья подчеркнула предстоящее воспоминание и грустную пустоту, оставленную ее мудростью и добротой.

Родившаяся 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, Мария Браньяс провела свое детство в Каталонии, после того как ее родители вернулись туда, когда ей было восемь лет. Она оставила после себя наследие из трех детей, одиннадцати внуков и тринадцати правнуков.

Ее аккаунт X насчитывал почти 19 000 подписчиков, часто попадая в поле зрения испанских СМИ. Мария Браньяс принимала у себя в Олоте известных личностей, в том числе президента Каталонии Пере Арагонеса, в свой день рождения.

Арагонес описал Марию Браньяс как "женщину, полную энергии, радости и истории", воздав ей дань уважения после смерти. Его преемник, Сатурнино Мартинес, также признал Марию Браньяс как "любящую женщину, которая учила нас ценить жизнь и мудрость лет".

Мария Браньяс сотрудничала с учеными из Университета Барселоны в научных исследованиях по долголетию, что стало ее "последним актом служения обществу". На X она писала: "Я стара, очень стара, но определенно не старчески слаба".

По данным Книги рекордов Гиннесса, Мария Браньяс удерживала титул самого старого живущего человека с января 2023 года после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет. Предполагается, что титул soon будет передан японке Тиомико Итооке, которой исполнится 116 лет 23 мая 2023 года.

Несмотря на свой возраст и вызовы, с которыми они столкнулись, в том числе недавнюю пандемию коронавируса, Мария Браньяс смогла выжить и сохранить активный образ жизни. Ее аккаунт X, насчитывающий более 18 000 подписчиков, часто подчеркивал ее стойкость и остроумие, даже с подписью: "Я стара, очень стара, но определенно не старчески слаба".

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