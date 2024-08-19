- Самый быстрый, второй по величине развертывание в серии "Чужой".

После примерно трех недель "Дэдпул & Волверин" теряют свою доминирующую позицию в прокате Северной Америки. "Чужой: Ромулус" собрал $41,5 миллиона за свой дебютный уик-энд в США и Канаде, отправив Райана Рейнольдса (47) и Хью Джекмана (55) на второе место. Третий "Дэдпул" смог заработать $29 миллионов.

В мировом прокате "Чужой: Ромулус" собрал $108,2 миллиона. Однако его выступление в Германии оказалось не таким впечатляющим. Согласно журналу "Бlickpunkt: Film", он даже не стал самым прибыльным фильмом прошедшего уик-энда, заняв лишь четвертое место.

Как "Чужой: Ромулус" вписывается в франшизу

"Чужой: Ромулус" является седьмым фильмом во франшизе, начавшейся 45 лет назад. Два спин-оффа "Чужой против Хищника" не считаются официальными частями серии. После двух приквелов "Прометей - Темные знаки" (2012) и "Чужой: Ковчег" (2017) "Ромулус" возвращается к основной серии как интерквел. Фильм снял Феде Альварес (46, известный по "Не дыши"), и он находится между оригинальным "Чужим" (1979) и второй частью, "Чужие" (1986).

"Ромулус" имел второй по величине стартовый уик-энд в истории франшизы "Чужой". Обозреваемый многими фанатами "Прометей" занимает первое место. Первый приквел Ридли Скотта (86) к его классике 1979 года собрал $51 миллион двенадцать лет назад. Его наследник, "Ковчег", смог достичь лишь $36 миллионов. Спин-офф "Чужой против Хищника" был более успешным, собрав $38,3 миллиона.

В целом, "Прометей" занимает первое место по общему сбору, собрав $126 миллионов в Северной Америке и $403 миллиона во всем мире. В мировом прокате "Ковчег" занимает второе место, но первый "Чужой" удерживает это место в Северной Америке. "Чужой: Воскрешение", самый слабый фильм серии, собрал всего $47 миллионов в Северной Америке в 1997 году. "Чужой: Ромулус" почти сравнялся с этим общим сбором за свою первую неделю.

Начав мечту о возрождении франшизы "Чужой", "Чужой: Ромулус" добился второго по величине стартового уик-энда в истории серии, превзойдя стартовый уик-энд "Чужого: Ковчега". Несмотря на свой успех, фильм показал относительно скромные результаты в Германии, уступив три другим фильмам по прибыльности.

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