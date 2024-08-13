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Самоубийство заключенного в Гёрлице подтверждено

Авторитеты подтвердили самоубийство заключенного в Горлице. Мужчина должен был предстать перед судом за жестокое убийство пенсионера.

 and  Ann Bradley
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Самоубийство 29-летнего в своей камере было официально подтверждено.
Самоубийство 29-летнего в своей камере было официально подтверждено.

- Самоубийство заключенного в Гёрлице подтверждено

Прошлой неделей в своей камере в исправительном учреждении в Гёрлице был найден мертвым 29-летний мужчина. Прокуратура и полиция официально подтвердили, что это, по-видимому, было самоубийством. "Результаты вскрытия тела умершего исключили всякую возможность того, что человек был убит кем-то другим", - говорится в совместном заявлении.

Вскрытие показало, что ранения были нанесены самим собой. Не было найдено никаких признаков внешнего воздействия.

Найден мертвым перед судом

Пожарный из Шлайфе был найден мертвым в своей камере в прошлую среду, всего за несколько часов до начала его судебного процесса по обвинению в убийстве и поджоге в районном суде Гёрлица. Он содержался под стражей с ноября 2023 года и был помещен в одиночную камеру.

Не женатый мужчина подозревался в причастности к жестокой смерти пенсионера в Гёрлице в сентябре 2023 года. Член профессиональной пожарной бригады из деревни примерно в 60 километрах к северу от Гёрлица обвинялся в жестоком убийстве 79-летнего человека во время ссоры из-за продажи своего дома и попытке поджечь здание, чтобы замести следы.

Он был арестован в начале ноября 2023 года и не сделал никаких заявлений о преступлении в ходе судебного процесса - дело будет прекращено по распоряжению.

О смерти пожарного полицию сразу же уведомили. После расследования было установлено, что дальнейшее участие полиции в этом деле не требуется, так как оно было классифицировано как самоубийство.

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