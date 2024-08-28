- Самостоятельное путешествие в Нью-Йорк

В скором времени запланирована поездка для Гарри, герцога Сассекского** (39 лет). Как сообщает его представитель, он отправится в Нью-Йорк во время "Высокого уровня" и "Недели климата" Генеральной Ассамблеи ООН. Это мероприятие начнется 22 сентября и продлится до 29 сентября, а Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 27 сентября.

По словам представителя, Гарри планирует "продвигать ряд своих патронатных и благотворительных проектов". Он примет участие в мероприятиях с Африканскими парками, The HALO Trust, The Diana Award и Travalyst. Кроме того, представитель упомянул, что он "будет способствовать продвижению работы Фонда Арчевелл", некоммерческой организации, созданной им с женой Меган, герцогиней Сассекской.

Возможное присутствие принца Уильяма

Дата в сентябре совпадает с мероприятием в Нью-Йорке, посвященным призу Earthshot, инициированному братом Гарри, принцем Уильямом (42 года). 24 сентября в отеле Plaza пройдет ежегодная встреча Earthshot Prize Innovation Summit принца Уильяма и Bloomberg Philanthropies.

Принц Уильям запустил Earthshot Prize в 2020 году с целью стимулировать инновационные решения глобальных экологических проблем. К 2030 году они планируют ежегодно присуждать призы Earthshot Prize в размере $1 миллион в пяти категориях.

Тем не менее, пока не ясно, примет ли участие принц Уильям в этом году на Earthshot Prize Innovation Summit из-за начала занятий в школе его детей. В настоящее время также не решено, вернется ли его жена, принцесса Кэтрин (42 года), к полноценным общественным выступлениям, так как она все еще проходит лечение от рака.

Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, совершили два международных визита в этом году, посвященных изменению через Фонд Арчевелл. В мае они посетили Нигерию, а с 15 по 18 августа - Колумбию.

Во время мероприятия Гарри может выразить свою поддержку инициативе Earthshot Prize своего брата. Его брат, принц Уильям, запустил этот проект с целью ежегодно присуждать $1 миллион к 2030 году. Кроме того, Гарри мог бы присутствовать на Innovation Summit, хотя его участие не确定но из-за расписания школы его детей.

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