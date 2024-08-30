Самолет врезается в ветряную турбину, в результате чего погибает женщина.

В Северном Рейн-Вестфалии, во время взлета с аэродрома Würselen-Aachen в муниципалитете Nettersheim столкнулся с ветряной турбиной пропеллерный самолет, что привело к крушению. В результате этого инцидента на месте погиб один человек, а другой пассажир получил серьезные ранения. Об этом сообщил представитель полиции округа Euskirchen, отметив, что инцидент произошел днем.

Самолет направлялся в Speyer в Рейнланд-Пфальц, когда туман стал плотным, в результате чего он столкнулся с ветряной турбиной и упал в ближайшее поле. Как сообщает Bild, свидетель слышал сильный удар около 14:30 и вызвал экстренные службы. Женщина погибла на месте, а мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Полиция подтвердила, что самолет, участвовавший в крушении, был американской модели. Окружающая территория была оцеплена, и правоохранительные органы проводят тщательное расследование.

Американская модель самолета, к сожалению, потерпела крушение, что привело к гибели человека и серьезным травмам. Свидетели сообщили о сильном ударе около 14:30, указывая на время крушения самолета.

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