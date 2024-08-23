- Самолет подвергается атаке с помощью лазерного луча, снятое на пленку соперником.

Коллега второго пилота коммерческого самолета доложил об атаке лазером, когда они приближались к аэропорту Карлсруэ/Бaden-Baden, расположенному в Rheinmunster (район Растатта). После посадки, в которой приняли участие 180 пассажиров, самолет был вынужден сделать круг, как сообщил представитель полиции. Самолет был поражен лазером дважды с короткими интервалами.

К счастью, ни пилот, ни второй пилот не получили травм. После изучения видеозаписей правоохранительные органы определили источник атаки как Кельх, Неумюль, Ортенау, в среду. Полиция проводит расследование, и виновник может получить тюремный срок от полугода до десяти лет за угрозу безопасности воздушного движения.

Инцидент не ограничился самолетом, так как другие близлежащие воздушные суда также сообщали о подобных инцидентах из-за широкого использования лазерных указок. Атака лазером не была единичным случаем в районе, ранее сообщалось о подобных инцидентах в том же районе Ортенау.

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