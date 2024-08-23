Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Самолет подвергается атаке с помощью лазерного луча, снятое на пленку соперником.

Лазер освещает кабину прибывающего пассажирского самолета в аэропорту Карлсруэ/Баден-Бaden. Второй пиilot выпрыгивает и фиксирует нападение на видео.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Заинтересованные личности направляли луч лазера на самолетик во время его снижения для посадки.
Заинтересованные личности направляли луч лазера на самолетик во время его снижения для посадки.

- Самолет подвергается атаке с помощью лазерного луча, снятое на пленку соперником.

Коллега второго пилота коммерческого самолета доложил об атаке лазером, когда они приближались к аэропорту Карлсруэ/Бaden-Baden, расположенному в Rheinmunster (район Растатта). После посадки, в которой приняли участие 180 пассажиров, самолет был вынужден сделать круг, как сообщил представитель полиции. Самолет был поражен лазером дважды с короткими интервалами.

К счастью, ни пилот, ни второй пилот не получили травм. После изучения видеозаписей правоохранительные органы определили источник атаки как Кельх, Неумюль, Ортенау, в среду. Полиция проводит расследование, и виновник может получить тюремный срок от полугода до десяти лет за угрозу безопасности воздушного движения.

Инцидент не ограничился самолетом, так как другие близлежащие воздушные суда также сообщали о подобных инцидентах из-за широкого использования лазерных указок. Атака лазером не была единичным случаем в районе, ранее сообщалось о подобных инцидентах в том же районе Ортенау.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Увеличение поголовья свиней, но Reduction количества ферм
Федеральные земли Германии

Баварские сельхозпроизводители поддерживают высокую популяцию свинины

Вначала наблюдалось уменьшение, однако теперь статисты обнаружили небольшие сдвиги, указывающие на возможную инверсию тенденции.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Экономика

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно