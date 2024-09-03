- Самое большое достижение: Шмидт завоевал золото в борьбе на инвалидной коляске

Мориц Шмидт завоевал четвертое золото Германии в фехтовании на колясках на Паралимпиаде. В стенах легендарного Гранд Пале в Париже 25-летний спортсмен превзошел главного сеяного действующего чемпиона Пьера Гилливера из Великобритании, победив со счетом 15:8 в соревнованиях по сабле.

Как сказал его тренер Бондар, "Вкус победы только начинает проникать. Мориц фехтовал безупречно, продемонстрировав тактическое мастерство - сегодняшние результаты тому доказательство".

Эта победа стала самым большим достижением Шмидта. Родившийся с дисплазией, он добился того, чего не удавалось ни одному немецкому фехтовальщику на колясках с 1996 года в Атланте, завоевав первое золото Паралимпиады. Три года назад, на своей дебютной Паралимпиаде, он занял девятое место. Его самым значимым достижением до сих пор было серебро, завоеванное на чемпионате Европы два года назад.

Победа Германии в соревнованиях по сабле на Паралимпиаде стала не только личным триумфом Морица Шмидта, но и поводом для гордости его страны. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны спортсменов, таких как Пьер Гилливер из Великобритании, Шмидту удалось защитить репутацию Германии в фехтовании на колясках.

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