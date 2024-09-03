Саманта Фокс угрожала сотрудникам правоохранительных органов.

Пассажиры рейса, запланированного на декабрь прошлого года из Лондона-Хитроу в Мюнхен, могли столкнуться с существенной задержкой. Рейс уже готовился к вылету, но не смог взлететь из-за вспышки эмоций у одного из пассажиров прямо перед взлетом.

Пилот был вынужден остановить взлет, и непослушного пассажира отвели в изолятор. Личность буйного пассажира оказалась известной британской пикантной фотомоделью и международной певицей Сэмантой Фокс, известной песней "Тросни меня (Я хочу твое тело)".

Вспышка Фокс, скорее всего, была вызвана жарким спором с ее женой Линдой Олсен. Фокс открыто заявила о своей нетрадиционной ориентации много лет назад и вышла замуж за Олсен в 2022 году. Однако Олсен не была единственной, кто столкнулась с гневом Фокс. Она также сопротивлялась попыткам сотрудников безопасности вмешаться.

Раскаяние и суд

В апреле Фокс предстала перед судом в Уксбридже, пригороде Лондона, после инцидента. Певица извинилась за свое поведение и призналась, что была пьяна, но отрицала физическое насилие в отношении Олсен.

Фокс была обязана вернуться в суд для оглашения приговора, и подробности инцидента на борту самолета были раскрыты. Прокурор Джулияна Белинфанте сообщила, что Фокс говорила невнятно и пахло от нее алкоголем. Другие пассажиры видели, как Фокс извивается на своем сиденье и бьет головой о сиденье перед ней. Полицию вызвали, и Фокс продолжила использовать оскорбительную речь и ругательства в адрес офицеров.

Один из офицеров особенно подвергся агрессии Фокс, его называли "рыжим" и призывали "убираться". Она угрожала выставить его на телевидении и обещала отомстить, упомянув, что знает его адрес и собирается разбить ему зубы. Офицер свидетельствовал, что выдерживал более двух часов издевательств, описывая это как "самое долгое и грязное", с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Решение суда

Однако Фокс была задержана не только за вербальные оскорбления в адрес офицера. Судья Тан Икрам отметил, что действия Фокс вызвали значительные неудобства как для пассажиров самолета (162 взрослых и 4 ребенка), которые были вынуждены провести дополнительную ночь в отеле и не смогли продолжить свой путь до следующего дня, так и для British Airways, которая понесла финансовые потери в результате действий Фокс.

Адвокат Фокс, Аластаир Смит, просил о снисхождении, ссылаясь на то, что певица выпила два напитка в аэропорту, чтобы уменьшить свою тревогу, и была уязвима из-за сильной боязни полета. Он argued, что она должна была отложить свои обязательства из-за своего нестабильного психического состояния.

В конечном итоге наказание для Фокс было сбалансированным. Ей назначили 12-месячный срок общественных работ и обязали пройти 25 дней реабилитационных мероприятий. Кроме того, ей было приказано выплатить в общей сложности около 3000 фунтов стерлингов (приблизительно 3500 евро). Это штраф в размере 1000 фунтов стерлингов и компенсация British Airways за убытки, понесенные в результате инцидента.

Судья Тан Икрам упомянул, что Комиссия, надзирающая за такими инцидентами, была вовлечена в дело из-за значительных неудобств, причиненных пассажирам самолета и British Airways. Позже в ходе судебного разбирательства было раскрыто, что Фокс ранее получала предупреждение от Комиссии за поведение, нарушающее правила во время другого полета.

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