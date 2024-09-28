Самая лучшая модель Apple Watch занимает 10-е место.

Apple Watch 10 может и не быть полностью новой, но ее заметные изменения делают ее уникальной, даже делая более дорогой Ultra устаревшей.

Примерно десять лет назад Apple выпустила свой первый часовой механизм, который появился в магазинах позже весной. Юбилейное издание с нетерпением ждали, но Apple Watch 10 не оправдала широких ожиданий. Тем не менее, она предлагает отличное соотношение цены и качества и превосходит Ultra в некоторых аспектах, несмотря на свою высокую стоимость.

Apple решила сохранить дизайн после десяти лет, сделав десятое поколение практически идентичным первому при ближайшем рассмотрении. Даже вариант 42 миллиметров вернулся, хотя и только на самой длинной стороне корпуса. Ранее экран был всего 1,5 дюйма, а Apple Watch 10 может похвастаться почти 1,8-дюймовым экраном.

Более крупный дисплей, чем Ultra 2

Изначально модель 42 мм была более крупным вариантом, а меньшая модель имела размер всего 38 мм. Это изменение началось с Series 3, в которой были представлены размеры 40 и 44 мм, а затем Apple Watch 7 предложила модели 41 и 45 мм. В отличие от этого, Apple Watch 10 доступна в варианте 42 мм и корпусе 46 мм.

Однако Apple Watch 10 не является самой крупной моделью, так как Ultra имеет размер 49 мм. Тем не менее, новый часовой механизм демонстрирует более узкую рамку дисплея, предлагая панель 1,96 дюйма в значительно более компактном корпусе. Экран Ultra 2 имеет размер 1,92 дюйма, а 9-го - всего 1,9 дюйма. Apple Watch 10 также имеет толщину 9,7 мм, что делает ее на 1 мм тоньше и на 10 г легче в зависимости от модели.

Элегантный и "очень" читаемый

Несмотря на то, что Apple Watch 10 имеет самый большой дисплей на данный момент, 46-мм устройство для тестирования ntv.de не кажется громоздким на запястье. Экран 10-й модели может стать ярче и оставаться легко читаемым даже при экстремальном угле обзора без значительного ухудшения качества. Стекло дисплея теперь простирается дальше по краю, а углы корпуса стали более закругленными, предлагая небольшие визуальные изыски.

В качестве нового варианта предлагается корпус из титана, который теперь доступен tanto для Watch 10, как и для Ultra 2. В этом варианте дисплей защищен сапфировым стеклом, в то время как более дешевые алюминиевые альтернативы используют стекло Ion-X.

Подходит для снорклинга

Малое улучшение для большинства пользователей - это новый динамик, разработанный для воспроизведения мультимедиа. Качество звука достаточно для подкастов или аудиокниг, если у вас нет iPhone или AirPods. Во время звонков вас также будет лучше слышно благодаря новому микрофону с шумоподавлением.

Apple интегрировала функции Ultra 2 в Watch 10, такие как автоматическое отображение глубины и температуры воды во время погружения. Однако 10-я модель имеет рейтинг только до 6 метров, в то время как Ultra 2 может погружаться на глубину до 40 метров. В результате 10-я модель может не подходить для глубоководных ныряльщиков, но подходит для сноркелинга.

Новый чип, та же продолжительность работы

На первый взгляд, новый чип S10 может показаться впечатляющим, но на практике разница незаметна. То же самое можно сказать и о времени работы, которое должно улучшиться с более эффективным процессором и дисплеем LTPO 3. Тем не менее, новый модель предлагает время работы около 18 часов, что примерно такое же, как и у предшественника. Более толстый Ultra 2 может работать в два раза дольше, но ему требуется примерно 60 минут больше времени для зарядки до 80%, чем у Watch 10, которая занимает 45 минут.

Важной новой функцией серии 10 является обнаружение синдрома апноэ во сне, которое теперь также доступно на Ultra 2 и Watch 9 с watchOS 11. Однако эта функция не делает Apple Watch 10 уникальной.

Вывод

Apple Watch 10 не является убедительной причиной для существующих владельцев Apple Watch для обновления, если они довольны своей текущей моделью. Изменения минимальны. Тем не менее, те, кто ищет новые часы или рассматривает возможность приобретения своей первой Apple Watch, найдут устройство, которое почти соответствует возможностям Ultra 2, предлагая более крупный дисплей и более низкую цену.

Apple Watch 10 сохраняет тот же дизайн, что и первый Apple Watch, делая ее десятое поколение практически идентичным первому при ближайшем рассмотрении. Несмотря на свою высокую стоимость, Apple Watch 10 предлагает отличное соотношение цены и качества и превосходит Ultra в некоторых аспектах, даже имея более крупный дисплей, чем Ultra 2.

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