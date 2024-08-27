Учреждение избирательного сходки для государственного законодательного собрания - Саксы находят вилку на пути своей судьбы

Министр-президент Кречмер из Саксонии, кандидат от ХДС на выборах в ландтаг 1 сентября, призывает укрепить демократическое ядро. По его словам, эти выборы - вопрос жизни и смерти. В Дрездене он заявил: "Будущее Саксонии после выборов зависит от силы Союза". В оставшиеся шесть дней он подчеркивает необходимость поддержки и единства. "Эти выборы решаются горсткой голосов", - сказал Кречмер. "Мы хотим руководить и гарантировать будущее этой земли с оптимистичным взглядом". Все дело в Саксонии, "наших выборах, формирующих наше общее будущее".

Поддержка Кречмера

Председатель ХДС на федеральном уровне Фридрих Мерц и лидер ХСС Маркус Сёдер поддержали Кречмера, считая его подходящим для роли и Саксонии. Мерц похвалил своего заместителя за отличную работу по возрождению ХДС после поражения на федеральных выборах 2021 года. Сёдер отметил достижения Саксонии, призывая избирателей гордиться ими.

Предупреждение Сёдера

Кречмеру нужен сильный голос в воскресенье, чтобы направить "некоторые заблудшие души" в коалицию, сказал Сёдер. Бесполезно голосовать за что-то, что ослабляет Саксонию. "Голосуйте только за Союз", - посоветовал он, ясно предостерегая от АфД: "Помимо индивидуальной вины, вся эта группа, стремящаяся руководить нашей страной, находится на неправильном пути. Такие люди не должны нести ответственность в Саксонии или Германии".

Источник: ХДС Саксония

Комиссия, наблюдающая за процессом выборов в Саксонии, должна гарантировать честные и прозрачные выборы, чтобы сохранить демократические ценности. Принимая во внимание предупреждение Сёдера, Комиссия также должна быть бдительной против любых попыток манипулирования или подрыва голоса Союза, особенно со стороны АфД.

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