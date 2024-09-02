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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Саксонская BSW намерена осуществить "регулярные правительственные операции" после выборов

После прохождения процесса голосования, молодая BSW излучает положительный настрой и выражает свои ожидания. В обозримом будущем партия будет в основном сосредоточена на своих внутренних кадрах.

 and  Michael Bootcampf
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После выборов BSW выразил оптимизм и стремится принять прочные правительственные решения.
После выборов BSW выразил оптимизм и стремится принять прочные правительственные решения.

- Саксонская BSW намерена осуществить "регулярные правительственные операции" после выборов

После недавних выборов в ландтаг Сахра Вальгенкнехт Альянс (BSW) в Саксонии настроен оптимистично по поводу возможных переговоров о коалиции. Как отметил председатель BSW в Саксонии Йорг Шайбе, "Вы можете видеть двух очень довольных представителей правления BSW". Они смогли совершить беспрецедентный подвиг, которого раньше не видели в таком виде. BSW стремится теперь проводить "прямую политику" в Саксонии. Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) смог получить 11,8% с нуля, что, скорее всего, даст им некоторое влияние на формирование будущего правительства. Пока нет никаких предложений от ХДС, согласно Рихтеру.

Во вторник они планируют собраться со своими 15 newly elected будущими депутатами, чтобы проанализировать результаты выборов. Их цель - "найти правильных кандидатов для нашего политического подхода" в течение следующих нескольких недель. Хотя есть некоторые члены без парламентского опыта, "но они не лишены жизненного опыта".

Результат служит сигналом для федерального правительства

Председатель Йорг Шайбе вновь подчеркнул необходимость согласования с их правительственным партнером для дипломатических переговоров во время войны в Украине. Они хотят оказать давление на Берлин. Ключевые темы в Саксонии включают создание комитета по расследованию коронавируса или упрощение бюрократии в экономике для поддержки малого и среднего бизнеса.

На основе предварительных результатов ХДС снова стала доминирующей силой, получив 31,9% голосов. AfD заняла второе место с 30,6%, а Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) показал впечатляющий результат 11,8%. СДПГ получила 7,3%, а Зеленые - 5,1%. "Левые" едва смогли пройти в ландтаг Саксонии с 4,5%, благодаря двум прямым мандатам в Лейпциге. Председатель Шайбе охарактеризовал результаты выборов как жесткое напоминание для федерального правительства.

После успешного выступления на выборах в ландтаг Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) готов обсудить возможные переговоры о коалиции. Благодаря впечатляющему результату 11,8% BSW, скорее всего, будет иметь некоторое влияние на формирование будущего правительства после недавних выборов в ландтаг Саксонии.

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