- Саксония завершает контракты на ускорение расширения мобильной сети

Саксония усиливает рост прочной и обширной инфраструктуры мобильной сети. Свободное государство и Vantage Towers, бывшая дочерняя компания Vodafone, заключили соглашение для достижения этой цели, как объявила Государственная канцелярия Саксонии. Цель этого соглашения - упростить использование земель, управляемых государством, для расширения мобильных сетей и существенно ускорить связанные с этим процессы утверждения инфраструктуры.

"Высокопроизводительные мобильные сети сейчас более важны, чем когда-либо," - сказал Михаэль Креtschmer, премьер-министр ХДС. В течение некоторого времени Свободное государство предоставляло землю, принадлежащую государству, для расширения мобильных сетей через простой и последовательный метод. Благодаря соглашению с Vantage Towers, компания теперь имеет беспроблемный доступ к соответствующим землям для расширения покрытия мобильной сети и увеличения емкости сети.

Мартин Дюлиг, министр экономики СДПГ, отметил, что соглашение основано на обязательствах Свободного государства в рамках мобильного пакта. Там также было согласовано создание рабочей группы для оказания помощи в расширении. Всеобъемлющая инфраструктура гигабитной связи является необходимым условием для цифровизации всех секторов.

Новый рамочный договор заменяет старые конкретные контракты

По словам компании, рамочное соглашение заменяет предыдущие отдельные контракты, связанные с использованием государственных земель. Новое соглашение состоит из стандартных арендных соглашений для мобильных сайтов, единой модели ценообразования и доступа к геоданным. Большая часть земли, по-видимому, находится в сельских районах, что делает ее более доступной для провайдеров сетей для подключения к ранее неэффективным сайтам.

Vantage Towers является ведущим оператором антенн в Европе, насчитывающим более 84 000 антенных сайтов в десяти странах.

Соглашение Свободного государства с Vantage Towers открыло возможности для компании расширить покрытие мобильной сети в сельских районах, так как эти районы часто имеют землю, принадлежащую государству, которая ранее была трудно доступна. В рамках нового рамочного соглашения Vantage Towers теперь будет иметь стандартные арендные соглашения для мобильных сайтов, единую модель ценообразования и доступ к геоданным на этих государственных землях в Свободном государстве.

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