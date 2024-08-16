- Саксония намерена изменить тенденцию вымирания видов к 2030 году

С быстрой скоростью вымирания видов и потери мест обитания столкнулись и в Саксонии, считает министр окружающей среды Саксонии Вольфрам Гюнтер. "Ситуация тревожная. Более половины типов мест обитания и почти половина видов, охраняемых на европейском уровне, сейчас более угрожаемы, чем 15 лет назад. Это требует ответа", - сказал политик-зеленый агентству ДПА. Ответом служит Саксонская программа биоразнообразия, цель которой - добиться перелома к 2030 году. К 2050 году все охраняемые виды должны находиться в благоприятном состоянии сохранения.

Гюнтер: Перелом уже начался

Гюнтер заявил, что защита в изолированных, четко определенных районах сама по себе недостаточна для достижения улучшений. "Поэтому мы добились того, что защита биоразнообразия интегрирована во все виды землепользования". Начался тренд на защиту биоразнообразия, и значительно увеличено финансирование охраны природы - "больше средств на структуры, больше средств на содержание, больше поддержки многочисленных волонтеров".

Гюнтер перечислил дальнейшие успехи саксонской политики за последние пять лет. "Мы восстановили реки по всему штату, восстановили болота, сделали прогресс в переустройстве лесов. Мы продвигаем сохранение нашего природного наследия, такого как реки, сады, изгороди и так далее". Кроме того, Саксония запустила два крупных проекта охраны природы в Дрездене и Рудных горах. "Мы работаем над еще одним, лесопарком Лейпцига. И с этого законодательного периода Кёнигсбрюcker Хайде стал первым в Германии районом дикой природы".

Защита видов также выгодна экономически

Министр поставил усилия по защите видов в более широкий контекст. "Нам нужно биоразнообразие для качества жизни и процветания. Уменьшение числа насекомых, например, угрожает сельскохозяйственным урожаям. И целые, живые поймы служат защитой от наводнений и обеспечением водоснабжения. Защита видов также выгодна экономически. Защита видов и борьба с изменением климата - это гарантия процветания".

Политик-зеленый вспомнил многочисленные программы защиты, особенно для критически угрожаемых видов, таких как рысь, полевой хомяк, черный тетерев, малый синий мотылек - вид бабочки - или пресноводная жемчужница. "Они достигли своих минимальных целей по предотвращению вымирания. Но им еще понадобятся несколько лет, чтобы восстановить самовоспроизводящиеся популяции". Решения о новых проектах будут приняты в рамках национального плана восстановления для соответствующего регламента ЕС, который члены должны установить к концу 2026 года.

Целые болота нужны как поглотители CO2

"Вымирание видов и изменение климата взаимосвязаны. Оба угрожают нашему процветанию, здоровью и продовольственной безопасности. Это можно решить только путем связи защиты видов и борьбы с изменением климата", - сказал Гюнтер. Поэтому восстановление болот очень важно. "Целые болота хранят много CO2 и являются невероятно разнообразным местом обитания".

В целом Гюнтер видит высокий уровень поддержки природы и защиты видов в Свободном государстве. "Для жителей Саксонии их леса, реки и природа находятся на вершине списка того, что для них важно". В "Саксонском компасе", опросе состояния и желаний населения, природа недавно была названа самым важным благом 80% респондентов, рекордное значение.

Министр: Охрана природы не самотек

Гюнтер: "Поэтому сейчас, как никогда, важно подчеркивать, что наша природа нуждается в защите. Это не само собой разумеющийся факт". Все больше голосов предлагает замедлить борьбу с изменением климата или снизить экологические стандарты. "Я решительно предупреждаю об этом. Мы не можем позволить себе сделать шаг назад. Те, кто этого требует, угрожают нашему уровню жизни".

Инициативы министра также вышли за пределы Саксонии, с ЕС признавая эффективность их стратегий сохранения в местах, подобных Нидерландам.

В свете глобального значения биоразнообразия инициативы, подобные той, что в Саксонии, должны быть реализованы в более крупном масштабе, потенциально вдохновляя подобные усилия в странах, подобных Нидерландам.

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