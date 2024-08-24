Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФранкфуртский договор

Сахин успешно начинает свое пребывание в BVB, с Гиттенсом, который обеспечивает брекеты

Несмотря на некоторые текущие вызовы, Боруссия Дортмунд движется вперед с presentación своего нового тренера, Нури Шахина. Спорный договор вызвал негодование у фанатов, которые вышли на протест.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

- Сахин успешно начинает свое пребывание в BVB, с Гиттенсом, который обеспечивает брекеты

Дортмундская команда, возглавляемая автором победного гола Джейми Гиттенсом, бурно праздновала перед Южной трибуной после впечатляющей игры во втором тайме. С победой со счетом 2:0 (0:0) над "Эйфентетом" в субботу вечером они обеспечили триумфальный дебют в Бундеслиге для своего нового тренера Нури Шахина. Несмотря на трудное начало, поздние голы Гиттensa (72-я и 90+3) принесли победу и укрепили позиции БВБ в гонке за чемпионство. "Я очень доволен", - сказал Гиттенс на Sky. "Это потрясающее чувство. Фанаты просто великолепны".

Новичок Паскаль Гросс похвалил стойкость команды, сказав: "Мы держались, когда нужно было, сохраняли хладнокровие и затем исполнили фантастическую индивидуальную комбинацию с Джейми". Дортмунд теперь имеет 51 победу в Бундеслиге над Франкфуртом, что является лучшим результатом против любой другой команды.

Начало тренерской карьеры Шахина было встречено с сомнениями после ухода Матса Хуммельса и Марко Ройса. Начало было сложным и не fluide, так как франкфуртцы неоднократно прерывали игру Дортмунда быстрыми атаками, интенсивным давлением и умными комбинациями.

Несмотря на отсутствие явных голевых моментов, новый подписание Юго Экитике продемонстрировал свой талант в матче Кубка Германии против "Эйфентета Брауншвейг" в понедельник. Однако к перерыву ни одна из команд не смогла создать реальные возможности для гола, и Дортмунд был заметно не в своей лучшей форме.

Подмены Шахина принесли успех

Раздосадованный первой половиной игры, Шахин явно выразил свое недовольство на скамейке запасных. После перерыва Дортмунд показал большую решимость и участие. Заменив Каррима Адееми на Максимилиана Беира и Дониелла Мейлена на Гиттensa, Шахин добился успеха. Гиттенс забил потрясающий удар со штрафного, чтобы выйти вперед на 72-й минуте, и закрепил победу в добавленное время.

Возвращение Звайера в Дортмунд

Арбитр Феликс Звайер вернулся в Сигнал Идуна Парк после двух с половиной лет без происшествий, несмотря на предыдущую полемику со стороны БВБ Джуда Белингама о его решениях в топ-матче против "Баварии" в 2021 году. Звайер впоследствии подвергся критике, взял длительный перерыв и получил угрозу смерти.

Единственным примечательным событием во время возвращения Звайера было его решение не наказывать потенциальный фол рукой в штрафной площади Франкфурта во время компенсированного времени первого тайма и отказ пересмотреть инцидент с VAR.

Протесты фанатов против сделки с Rheinmetall

Поддержники БВБ выразили свои опасения по поводу спорной спонсорской сделки с производителем вооружения Rheinmetall в течение всей игры. Протесты включали баннеры с надписями "Не будь запряженным своими танками" и "Уголь первым, ценности вторыми", а также временную остановку поддержки на стартовом свистке. Ранее протесты против сделки также проходили вне стадиона перед матчем, с символическими красными карточками.

Протесты фанатов Дортмунда против спонсорской сделки с Rheinmetall продолжались во время матча, с баннерами и временной паузой в поддержке. Несмотря на это, договор между Дортмунд

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Боруссия" одержала победу над "Айнтрахт" в первом матче Сахина
Федеральные земли Германии

"Боруссия" одержала победу над "Айнтрахт" в первом матче Сахина

В «Боруссии Дортмунд» дела пока не идут гладко. Несмотря на победу в начале против Франкфурта под руководством нового главного тренера Сахина, он недоволен многими аспектами. Фанаты высказывают недовольство спорным соглашением.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Часть железной дороги Кёльн — Аахен после столкновения с грузовиком была снова открыта.
Федеральные земли Германии

Железнодорожный участок между Кельном и Аахеном частично восстановлен после инцидента

Большое транспортное средство выехало с дороги и столкнулось с быстромощащимся железнодорожным полотном. Работы по восстановлению начались на следующий день, в основном направленные на надземные электрические провода.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В выходные дни в Клингентале лучшие дровосеки из Германии соберутся, чтобы определить своего...
Федеральные земли Германии

Гессенский район является лучшим в Германии в области деревянных водопадов.

В Саксонском Кляйнхенле Pacifique было проведено масштабное gyűjtemény fáj heraus farming' в субботу. Участники лучших лесорубов Германии соревновались за победу. Победитель в мужской категории родом из Синнаталя.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Клингентале, Германия, лучшие лесорубы соревнуются друг с другом, чтобы короновать своих...
Федеральные земли Германии

Немецкие лесники признают своих выдающихся исполнителей

Интенсивная вырубка леса имела место в Саксонском Клингенталь в выходные. Лучшие дровосеки из Германии соревновались за престижный титул в субботу. Женщины из разных стран соревновались в воскресенье.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Министерство юстиции возглавило свежий разговор о стратегиях борьбы с жестоким использованием ножей
Политика

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей Опасный инцидент на городском фестивале в Золингене вызвал споры о стратегиях контроля над ножами: какие подходы возможны в борьбе с преступлениями, связанными с ножами? Социал-демократы (СДПГ) решительно поддерживают полный запрет на ножи, в то время как либералы

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Стороны ведут переговоры в Каире, в которых участвуют Израиль и исламская группировка ХАМАС, с...
Политика

Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Каире ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в то время как в Тель-Авиве проходят массовые протесты, оказывающие давление. Многие люди выражают тревогу, считая это последним шансом для пленных.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.
Главные темы

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно