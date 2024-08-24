- Сахин успешно начинает свое пребывание в BVB, с Гиттенсом, который обеспечивает брекеты

Дортмундская команда, возглавляемая автором победного гола Джейми Гиттенсом, бурно праздновала перед Южной трибуной после впечатляющей игры во втором тайме. С победой со счетом 2:0 (0:0) над "Эйфентетом" в субботу вечером они обеспечили триумфальный дебют в Бундеслиге для своего нового тренера Нури Шахина. Несмотря на трудное начало, поздние голы Гиттensa (72-я и 90+3) принесли победу и укрепили позиции БВБ в гонке за чемпионство. "Я очень доволен", - сказал Гиттенс на Sky. "Это потрясающее чувство. Фанаты просто великолепны".

Новичок Паскаль Гросс похвалил стойкость команды, сказав: "Мы держались, когда нужно было, сохраняли хладнокровие и затем исполнили фантастическую индивидуальную комбинацию с Джейми". Дортмунд теперь имеет 51 победу в Бундеслиге над Франкфуртом, что является лучшим результатом против любой другой команды.

Начало тренерской карьеры Шахина было встречено с сомнениями после ухода Матса Хуммельса и Марко Ройса. Начало было сложным и не fluide, так как франкфуртцы неоднократно прерывали игру Дортмунда быстрыми атаками, интенсивным давлением и умными комбинациями.

Несмотря на отсутствие явных голевых моментов, новый подписание Юго Экитике продемонстрировал свой талант в матче Кубка Германии против "Эйфентета Брауншвейг" в понедельник. Однако к перерыву ни одна из команд не смогла создать реальные возможности для гола, и Дортмунд был заметно не в своей лучшей форме.

Подмены Шахина принесли успех

Раздосадованный первой половиной игры, Шахин явно выразил свое недовольство на скамейке запасных. После перерыва Дортмунд показал большую решимость и участие. Заменив Каррима Адееми на Максимилиана Беира и Дониелла Мейлена на Гиттensa, Шахин добился успеха. Гиттенс забил потрясающий удар со штрафного, чтобы выйти вперед на 72-й минуте, и закрепил победу в добавленное время.

Возвращение Звайера в Дортмунд

Арбитр Феликс Звайер вернулся в Сигнал Идуна Парк после двух с половиной лет без происшествий, несмотря на предыдущую полемику со стороны БВБ Джуда Белингама о его решениях в топ-матче против "Баварии" в 2021 году. Звайер впоследствии подвергся критике, взял длительный перерыв и получил угрозу смерти.

Единственным примечательным событием во время возвращения Звайера было его решение не наказывать потенциальный фол рукой в штрафной площади Франкфурта во время компенсированного времени первого тайма и отказ пересмотреть инцидент с VAR.

Протесты фанатов против сделки с Rheinmetall

Поддержники БВБ выразили свои опасения по поводу спорной спонсорской сделки с производителем вооружения Rheinmetall в течение всей игры. Протесты включали баннеры с надписями "Не будь запряженным своими танками" и "Уголь первым, ценности вторыми", а также временную остановку поддержки на стартовом свистке. Ранее протесты против сделки также проходили вне стадиона перед матчем, с символическими красными карточками.

Протесты фанатов Дортмунда против спонсорской сделки с Rheinmetall продолжались во время матча, с баннерами и временной паузой в поддержке. Несмотря на это, договор между Дортмунд

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