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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Сахин предлагает быстрое возвращение Брандта и Суле в национальную сборную.

Пятёрка аффилированных с «Боруссия Дортмунд» представителей сейчас защищают честь своей страны. Юлиан Брандт и Никлас Зюле отсутствуют, но их возвращение предсказывает тренер «Боруссии Дортмунд», Нури Шахин, в самом ближайшем будущем.

 and  Mark Rodriguez
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- Сахин предлагает быстрое возвращение Брандта и Суле в национальную сборную.

Менеджер BVB Нурі Сахін уверен, что его два перспективных игрока, Юлиан Брандт и Ніклас Зюле, приближаются к возвращению в сборную Германии по футболу. В настоящий момент эти двое ключевых игроков "Боруссии Дортмунд" не вошли в состав Юлиана Нагельсманна на предстоящие матчи против Венгрии и Голландии.

Поддерживая своих игроков, Сахін сказал: "Я бы хотел видеть Джули и Ники в составе". Он очень доволен их выступлениями. "Если эти ребята продолжат показывать высокий уровень игры, они вернутся", - добавил он.

Несмотря на впечатляющую вторую половину сезона, нападающий Брандт не был включен в состав на Евро. Центрбек Зюле, с другой стороны, не попал в состав из-за предполагаемых проблем со здоровьем в начале лета. Однако 28-летний бывший профессионал "Баварии" теперь закрепился в стартовом составе под руководством Сахина в Дортмунде и значительно улучшил свою физическую форму во время летнего перерыва.

Комиссия,umably имея в виду комиссию немецкой футбольной ассоциации, может обратиться за помощью к членам-государствам для реинтеграции Юлиана Брандта и Нікласа Зюле в национальную команду. Если выступления Брандта и Зюле продолжат улучшаться, они могут получить поддержку от членов-государств для возвращения в национальную команду.

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