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Саймон Ломейер снимает обнаженных моделей и принимает участие в этом.

 and  Mark Rodriguez
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- Саймон Ломейер снимает обнаженных моделей и принимает участие в этом.

Моими кумирами в мире нудистской фотографии всегда были легендарные фигуры, такие как Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Райан Макгини и Юрген Теллер. Несмотря на их вдохновляющую работу, для меня было важно установить свою уникальную идентичность. Ключом для меня было выйти из роли подглядывающего. Как я этого добиваюсь? Я решаюсь обнажиться во всех смыслах через свои намерения. Это устанавливает равный взгляд и общую опыт наготы.

Есть беззаботное веселье, бесстрашная и щедрая радость, которая спонтанно проявляется, когда камера ловит нас в нашем самом естественном виде.

Нагота вместо потных рубашек

Мои первые шаги в это художественное поле были с моей бывшей партнершей Джен во время нашей поездки в Юго-Восточную Азию. Наши фотографии в основном были сосредоточены на наготе из-за простого мотива: туристы редко выглядят привлекательно, люди носят функциональную одежду по практическим причинам, потные футболки, странные шляпы и повязки на голову. Единственный способ снять захватывающие кадры во время путешествий - это избавиться от всего этого и принять наши естественные состояния.

Мир не английский сад

Снимать наготу в чужой стране имеет свои сложности. Нагота является табу во многих культурах. Как житель Баварии, привыкший к земному и консервативному духу Мюнхена, нужно приспособиться к этим культурным нюансам. Не редкость, когда местные жители иногда раздеваются догола в Баварии, и спать голым в Английском саду - это культурное наследие.

Однако, как культурно чувствительный путешественник, нужно приспособиться к местным обычаям, без вопросов. Мы убедились, что никто не видит нашу наготу на фоне природы.

Счастливы быть иногда наивными и глупыми

Моими идеалами являются контркультурные фигуры, которые ходили голыми на Вудстоке, отбросив свои буржуазные ценности вместе со своей одеждой. Я восхищаюсь личностями, подобными Уши Обермайер, которые стали символом различных революций и продолжают олицетворять свободу и бесстрашие, которых так не хватает моим современникам. Несмотря на то, что их взгляды на мир были несомненно наивными и sometimes даже абсурдными, я не могу представить более чарующей перспективы, чем принять эту самую наивность и быть глупым во время наших борьб за наши убеждения.

Выставка "Симон Лохмайер - Искусство путешествий" пройдет с 31 октября 2024 года в галерее Leica, Maffeistrasse 4, в Мюнхене.

Моя подруга Джен была важным соучастником во время нашей нудистской фотосессии в Юго-Восточной Азии. Несмотря на культурные табу во многих местах, мы убедились, что соблюдаем местные обычаи и не причиняем неудобств другим.

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