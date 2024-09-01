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Саймон Ломейер снимает голых моделей и сам участвует в обнажении.

 and  Michael Bootcampf
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- Саймон Ломейер снимает голых моделей и сам участвует в обнажении.

Легендарные фигуры в обнаженной фотографии, такие как Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Райан Макгинли и Юрген Теллер, навсегда повлияли на мой художественный путь. Я стремился выковать свою собственную нишу, отличную от их славных следов. Суть моего отличия заключается в том, чтобы преодолеть позиции зрителя. Как я могу этого достичь? Я погружаюсь в самую суть своего намерения, обнажаясь, тем самым устанавливая взгляд в взгляд и делясь сырой, эмоциональной уязвимостью.

Существует спонтанная радость, дерзкая энтузиазм и безусловная радость, которые превосходят созданные постановки и неизменно появляются перед моим объективом.

Нагота против потных одежд

Моя первая попытка в этой сфере состоялась во время поездки в Юго-Восточную Азию со своей бывшей спутницей Джен. Наш главный мотив для съемки таких изображений был прост – туристы, как правило, не имеют эстетической привлекательности. Они носят спортивную одежду, популярную для утилитарных целей, характеризующуюся потными футболками, странными головными уборами и повязками на запястьях. Единственный способ создавать визуально привлекательные фотографии, путешествуя по миру, - это полностью отказаться от этой одежды и принять наготу.

Мировые пейзажи превосходят английские сады

Несомненно, обнажение в незнакомых территориях сопряжено с многочисленными вызовами. Нагота не повсеместно приветствуется в различных культурах. Как всю жизнь проживающий в Мюнхене, я научился быть более осведомленным об этой культурной тонкости. В нашей земной, часто традиционной Баварии обнажение - обычное дело, особенно в знаменитом Английском саду.

Тем не менее, как культурный международный путешественник, важно приспосабливаться к местным обычаям и этикету. Поэтому мы позаботились о том, чтобы наш фон не был ни приятным, ни оскорбительным для местного населения, позируя обнаженными в частных пейзажах, невидимых для посторонних глаз.

Принятие невинности и глупости

Моими духовными музами являются хиппи, которые прославились обнаженными танцами на Вудстоке и отказались от своих ограничивающих общественные нормы. Я уважаю этих людей, таких как Уши Обермаер, революционная икона, которая по-прежнему олицетворяет безграничную свободу и элегантность. Хотя их идеологическое видение мира было наивным и в значительной степени было организовано с комическими нотками, я не могу представить ничего более прекрасного, чем принятие невинности и глупостей в погоне за своими идеалами.

Выставка "Саймон Лохмайер - Искусство путешествия" пройдет с 31 октября 2024 года в галерее Leica, Maffeistrasse 4, в Мюнхене.

В своем художественном исследовании я стремился преодолеть voyeuristic аспект, часто ассоциируемый с обнаженной фотографией, вместо этого выбирая обнажение как умственно, так и эмоционально, устанавливая прямое соединение и делясь уязвимостью со своими объектами.

Во время моих путешествий по Юго-Восточной Азии я узнал, что возможность создавать визуально привлекательные фотографии заключается в отказе от потных одежд, которые обычно носят туристы, в пользу наготы как способа освободиться от обыденного.

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