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Саймон Гешке участвует в своей последней велосипедной экскурсии

Человек в одиночку, щегольствующий бородой, покидает сцену.

 and  Anthony Ross
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Саймон Гешке участвует в своей последней велосипедной экскурсии

Simon Geschke завершает свою последнюю гонку на Чемпионате мира в Цюрихе, прежде чем навсегда повесить велосипед на гвоздь. После Швейцарии у него запланирована поездка в регион Мюнстерланд, и это будет финал. Молодые таланты уже готовы взять эстафету. Живший в Берлине, Geschke бросает последний взгляд назад перед лицом неожиданной реальности.

38-летний немец чувствует себя довольным, отправляясь в Цюрих на свой прощальный заезд, с ностальгическими мыслями, которые согревают эту встречу. С приближением Чемпионата мира по шоссейным велогонкам в Швейцарии в воскресенье, бородатый специалист по горам, Geschke, прощается с главным шоу. "Я рад, что все еще могу ехать", - сказал он.

В этом году немецкая команда, в которой Geschke является старшимstatesman, состоит из таких товарищей по команде, как Lukas Pöstlberger, Nils Politt, Tony Martin и Tiesj Benoot. На этот раз большинство из них - Marco Brenner, Georg Steinhauser и Florian Lipowitz - относятся к категории рожденных в 2000-х годах. После достижения успеха на Тур де Франс в 2015 году ветеран Geschke уезжает на закате, в то время как Lipowitz и компания только начинают свой путь.

Недавно Lipowitz стал узнаваемым именем после седьмого места в общем зачете Вуэльты в Испании, что сыграло ключевую роль в победе его словенского товарища по команде Приможе Рогличе. На Чемпионате мира немцы являются аутсайдерами, но Lipowitz ведет за собой. "Если он сможет сохранить свою форму Вуэльты, он может подняться на вершину", - сказал Geschke.

Два десятилетия велоспорта достаточно

Когда Lipowitz достигнет новых высот и по мере прогресса его карьеры, дорога вперед остается загадкой. Будут ли он фокусироваться на классиках, станет ли следующей большой звездой, покажет время. Но Geschke полон надежд. "Еще многое впереди", - сказал берлинец, предвкушая будущее велоспорта.

За двадцать лет карьеры Geschke witnessed экспоненциальный рост спорта. "Профессионализм и наука поглотили профессиональный велоспорт", - сказал Geschke. Сейчас каждый аспект тщательно спланирован - питание, тренировки, даже аэродинамика. Все это одержимое стремление к совершенству. "Это стало довольно экстремальным", - сказал Geschke с ноткой ностальгии.

Раньше Geschke должен был полностью посвящать себя пятнадцать месяцев в году, с декабря по октябрь. "Нет места для расслабления", - сказал Geschke. После выхода на пенсию Симон Geschke сможет выбирать свою нагрузку. После 3 октября, когда Мюнхенланд-Гиро следует за грандиозным финалом Чемпионата мира, занавес опустится. "Только в ноябре и декабре, когда я больше не буду тренироваться, это будет действительно странно", - сказал Geschke, предвкушая безрассудное веселье. "Тогда я несомненно наслажусь тем, что повесил велосипед на гвоздь".

На этом Чемпионате мира в Цюрихе бородатый специалист по горам, Geschke, готовится к своей последней гонке перед уходом на пенсию. С приближением Чемпионата мира по шоссейным велогонкам в Швейцарии в воскресенье ветеран из молодой немецкой команды оглядывается на свои достижения, такие как его подвиг на Тур де Франс в 2015 году.

После ухода на пенсию Geschke с нетерпением будет следить за прогрессом своих более молодых товарищей по команде, таких как Lipowitz, который недавно стал узнаваемым именем в велоспорте после седьмого места в общем зачете Вуэльты в Испании. На Чемпионате мира немцы могут быть аутсайдерами, но Lipowitz ведет за собой с впечатляющей формой, надеясь подняться на вершину.

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