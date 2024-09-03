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Сайлас переходит в соперника Штутгарта в Кубке Европы, Белград.

Силас, любивший спорить член команды, в конце концов уходит, а ВФБ временно переводит его в «Црвену Звезду». Во время предстоящей кампании Лиги чемпионов швабы встречаются со своими сербскими коллегами.

 and  Hanna Hofmann
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- Сайлас переходит в соперника Штутгарта в Кубке Европы, Белград.

Проблемный футболист Силас переходит из «ВФБ Штутгарт» в «Црвену Звезду». Сербский чемпион на начальных порах берет 25-летнего игрока в аренду до конца сезона из футбольной команды Бундеслиги Швабии. Силас пропустил тренировку «ВФБ» во вторник. «Црвена Звезда» является одним из главных соперников «Штутгарта» в Лиге чемпионов. Так как командам нужно было подать заявки на Лигу чемпионов до полуночи, времени на возможный трансфер оставалось все меньше.

В последнее время мы активно рассматривали возможность перевода Силаса и в конечном итоге пришли к выводу, что временная аренда в текущих обстоятельствах подходит всем сторонам, заявил спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут.

Силас перешел в «ВФБ» из «Пари Сен-Жермен» летом 2019 года. После впечатляющих выступлений в предсезонке его форма пошла на спад. Конголезский спортсмен не принимал участия в последних трех официальных матчах «ВФБ» и даже не попал в заявку на матч против «ФСВ Майнц 05» в субботу.

Спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут упомянул возможность постоянного перевода Силаса после окончания аренды, сказав: «Мы готовы обсудить постоянный перевод с «Црвеной Звездой» в конце сезона, если выступление Силаса и его совместимость с командой останутся интересными».

Из-за приближающегося дедлайна для подачи заявок на Лигу чемпионов ходили слухи о возможных переходах в другие топ-клубы Европы, но никаких сделок не было заключено до дедлайна.

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