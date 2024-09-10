- Саарская область намерена модернизировать свои процессы оценки школ с использованием искусственного интеллекта.

Начиная с 1 августа, учащиеся в Саарланде могут включать в свои оценки цифровые устройства с подключением к Интернету, программы редактирования текста, графические редакторы, а также приложения, управляемые ИИ. Это решение основано на недавнем обновлении политики министром образования Кристиной Штрейхерт-Кливот (СДПГ).

Эта политика позволяет интегрировать цифровые помощники в тесты, включая включение мультимедиа и материалов в каждый письменный предмет хотя бы раз в год. Цель состоит в том, чтобы справиться со сменяющимися моделями обучения учащихся и вызовами, которые представляет цифровая технология и ИИ.

Как сказала Штрейхерт-Кливот, "Ранее, результаты экзаменов поддерживались домашней средой. С появлением программ, подобных ChatGPT, у нас есть два выбора: либо запретить их использование и вернуться к традиционному перу и бумаге, либо осознанно включать эти вспомогательные инструменты".

ИИ уже давно знаком многим учащимся. Например, в предметах, таких как немецкий, учащиеся могут использовать ИИ для составления основных планов эссе и критического анализа процесса программы, выявляя необходимые дополнения.

Саарланд теперь находится в авангарде внедрения цифровых оценок. Государство уверено в своих технических возможностях, заложив основу для таких достижений. Как федеральная земля, Саарланд также лидирует в предоставлении цифрового оборудования.

Отметим, что Штрейхерт-Кливот объявила о снижении числа всеобъемлющих тестов на достижения (GLN) в классах 5-10 по письменным предметам на один экзамен в год.

Юридические ограничения / Сервер образования Саарланда

Интеграция цифровых помощников в экзамены теперь включает форматы школьных экзаменов в соответствии с новой политикой. Это изменение позволяет использовать цифровые инструменты в каждом письменном экзамене хотя бы раз в год.

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