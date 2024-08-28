- Саарская лига охраны природы приглашает к выступлению представителей, касающихся янтаря.

Организация по охране окружающей среды в Саарланде призывает жителей сообщать онлайн о встречах с больными или умершими воронами. Эксперты считают, что вирус Усуту в настоящее время распространяется среди ворон, что приводит к увеличению смертности, как заявила Организация по охране окружающей среды (ООС) в Саарланде. Высокие летние температуры способствуют размножению комаров, переносчиков вируса.

Надеется, что эти сообщения помогут лучше понять проблему. Любой, кто заметит умерших ворон или необычные симптомы у птиц во дворе или местном парке, должен подать заявку на www.epo-saar.de/usutu.

Признаки зараженной дикой птицы

Пострадавшие вороны демонстрируют признаки болезни, с растрепанными перьями, нежеланием улетать и общей вялостью. Зараженные вороны, как правило, умирают в течение нескольких дней. К сожалению, лечения для пострадавших птиц нет. Вирус происходит из Южной Африки и впервые появился в Германии в 2010 году.

После нескольких лет затишья наблюдается значительное увеличение случаев смерти и болезни ворон в садах и зеленых зонах, как сообщает ООС в Лебахе. Кроме того, сотрудники по охране дикой природы получают многочисленные звонки о больных или умерших воронах. Умерших животных можно отправить в Институт тропической медицины Бернхарда Нохта в Гамбурге для дальнейшего изучения.

Жителям Саарланда рекомендуется активно сообщать о больных или умерших воронах на веб-сайте ООС из-за увеличения случаев вируса Усуту среди ворон в Саарланде. Организация по охране окружающей среды в Лебахе, являющаяся частью Саарланда, отмечает увеличение сообщений о больных и умерших воронах, что вызывает обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения вируса.

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