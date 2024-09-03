Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПравительство

Саарландская область занимается реализацией стратегии водорода.

Министр финансов Саарланда стремится создать широкую коалицию по водороду. Требуется выделение ресурсов для этой инновационной технологии.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

- Саарландская область занимается реализацией стратегии водорода.

Местные власти стремятся сделать Саарланд центром производства водорода. Министр экономики Юрген Барке (СДПГ) объявил о начале сотрудничества всех заинтересованных сторон для пересмотра плана по водороду Саарланда. Это движение началось с вечернего собрания, на котором присутствовало около 130 делегатов из бизнеса, политики, науки и местных сообществ. По словам Барке, основные вопросы, которые стоят на повестке дня, звучат так: какие шаги могут предпринять компании самостоятельно и где правительство может оказать помощь?

Через три года после запуска плана по водороду Барке заявил о значительных успехах, отметив достижение многих целей и успешный старт программы по стимулированию производства водорода. В частности, Саарланд стал испытательной площадкой для специалистов по водороду, получил важное финансирование для крупных проектов и усилил свои исследования и разработки в сотрудничестве с университетами.

"Теперь важно работать с заинтересованными сторонами, чтобы завершить стратегию", - сказал Барке. Глубокое сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами необходимо для выравнивания целей на государственном и федеральном уровнях и установления необходимых правил. В конечном итоге, это также вопрос о том, что должны сделать компании, чтобы подготовиться к устойчивому будущему.

Переход от ископаемого топлива к возобновляемой электроэнергии и водороду "неизбежен". Однако одной только возобновляемой электроэнергии будет недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей экономики. Сейчас автомобильные компании уже предъявляют требования к бескарбоновому производству своим поставщикам. "Поэтому компании должны инвестировать, но им нужны прочные, надежные основы для этого", - заявил Барке. Эти основы будут созданы в рамках сотрудничества. Кроме того, будут вестись дискуссии о финансировании новых технологий.

После консультаций со всеми заинтересованными сторонами в различных областях, таких как поставки, инфраструктура, использование и закупки, предварительные планы ожидаются в январе. Окончательный проект обновленного плана по водороду запланирован на март 2025 года.

План по водороду Саарланда Саарланд делает ставку на водород.

Министр экономики Юрген Барке заявил, что местным властям придется тесно сотрудничать с бизнесом и другими заинтересованными сторонами, чтобы оказать необходимую поддержку для устойчивого будущего в производстве и использовании водорода. Стратегический план "План по водороду Саарланда" будет обновлен в 2025 году, с окончательным проектом, запланированным на март, после консультаций и координации с различными секторами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На inicialном слушании в Районном суде Франкфурта подсудимый, обвиняемый в убийстве своей супруги,...
Федеральные земли Германии

Судебное разбирательство, связанное со смертельным ножевым поражением женщины.

Заявляют, что человек якобы плохо обращался со своей семьей в течение длительного времени. Его супруга в конечном итоге решила уйти от него, а он,якобы, смертельно ранил ее в присутствии их младенца.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Министр здравоохранения федерального правительства Л majeurshbert планирует усилить...
Федеральные земли Германии

Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Хотя они могут не соответствовать логике реформы больниц, они значительно способствуют. Министр здравоохранения Лаутерах стремится оказать помощь специализированным healthcareceedadecilities, таким как Евангелическая больница Alsterdorf.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно