- Саарландская область занимается реализацией стратегии водорода.

Местные власти стремятся сделать Саарланд центром производства водорода. Министр экономики Юрген Барке (СДПГ) объявил о начале сотрудничества всех заинтересованных сторон для пересмотра плана по водороду Саарланда. Это движение началось с вечернего собрания, на котором присутствовало около 130 делегатов из бизнеса, политики, науки и местных сообществ. По словам Барке, основные вопросы, которые стоят на повестке дня, звучат так: какие шаги могут предпринять компании самостоятельно и где правительство может оказать помощь?

Через три года после запуска плана по водороду Барке заявил о значительных успехах, отметив достижение многих целей и успешный старт программы по стимулированию производства водорода. В частности, Саарланд стал испытательной площадкой для специалистов по водороду, получил важное финансирование для крупных проектов и усилил свои исследования и разработки в сотрудничестве с университетами.

"Теперь важно работать с заинтересованными сторонами, чтобы завершить стратегию", - сказал Барке. Глубокое сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами необходимо для выравнивания целей на государственном и федеральном уровнях и установления необходимых правил. В конечном итоге, это также вопрос о том, что должны сделать компании, чтобы подготовиться к устойчивому будущему.

Переход от ископаемого топлива к возобновляемой электроэнергии и водороду "неизбежен". Однако одной только возобновляемой электроэнергии будет недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей экономики. Сейчас автомобильные компании уже предъявляют требования к бескарбоновому производству своим поставщикам. "Поэтому компании должны инвестировать, но им нужны прочные, надежные основы для этого", - заявил Барке. Эти основы будут созданы в рамках сотрудничества. Кроме того, будут вестись дискуссии о финансировании новых технологий.

После консультаций со всеми заинтересованными сторонами в различных областях, таких как поставки, инфраструктура, использование и закупки, предварительные планы ожидаются в январе. Окончательный проект обновленного плана по водороду запланирован на март 2025 года.

План по водороду Саарланда Саарланд делает ставку на водород.

Министр экономики Юрген Барке заявил, что местным властям придется тесно сотрудничать с бизнесом и другими заинтересованными сторонами, чтобы оказать необходимую поддержку для устойчивого будущего в производстве и использовании водорода. Стратегический план "План по водороду Саарланда" будет обновлен в 2025 году, с окончательным проектом, запланированным на март, после консультаций и координации с различными секторами.

Читайте также: