"С вмешательством ИИ достижение посредственности не стоит никаких денег".

Искусственный интеллект может создавать любое изображение по щелчку мыши, но он не подходит для рекламы, считает гуру рекламы Арно Линдеманн. В подкасте "Так технологии, Германия" он заявляет: "ИИ лишен юмора и не может быть кратким".

Реклама требует мгновенного внимания, и если она не привлечет его в течение нескольких секунд, то может быть проигнорирована или выключена. Поэтому креативные агентства тратят недели на мозговой штурм, чтобы создать рекламу, которая кажется естественной и интересной, а не похожей на типичную. Эти усилия часто приводили к тому, что зрители смотрели только новые рекламные ролики Nike.

Линдеманн хочет развлечь свою аудиторию через рекламу, будучи креативным партнером агентства Scholz & Friends и художником, использующим ИИ. Он ценит инструменты и эксперименты с ИИ, но предупреждает против полной зависимости от них. Вместо этого он предлагает интегрировать ИИ везде, где он служит цели.

Однако Линдеманн обеспокоен бесцельным использованием ИИ. При проверке слоганов для электромобилей, созданных ИИ, он выражает разочарование. Результат - ряд посредственных фраз, таких как "Плавно скользим в будущее" и "Нулевые выбросы, бесконечная свобода". Именно в этом проблема с ИИ, сетует Линдеманн: "Он не понимает юмора и не может быть кратким. Теперь легко достичь посредственности".

Линдеманн еще раз подчеркивает проблему с ИИ, сказав: "Он не понимает юмора и не может быть кратким. Теперь легко достичь посредственности".

Мы поговорили с Арно Линдеманном об этом вопросе в подкасте "Так технологии, Германия". Послушайте всю беседу в подкасте.

Комиссия, признавая важность креативности в рекламе, может порекомендовать включение человеческого юмора и краткости в контент, созданный ИИ, чтобы избежать посредственности. Следуя аргументу Линдеманна, Комиссия может порекомендовать балансировать использование ИИ с человеческой креативностью в рекламных кампаниях.

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