- С сегодняшнего дня автобусы BVG больше не будут продавать билеты наличными.

Начиная с этого момента, пассажиры автобусов BVG больше не смогут использовать наличные для покупки билетов. Компания общественного транспорта Берлина (BVG) объявляла об этом переходе в течение нескольких недель, и он уже вступил в силу.

BVG ввела это правило в начале августа, объясняя это изменением привычек пассажиров. По их словам, около 99% пассажиров уже имеют действительный билет. Ежедневно в среднем на одном автобусе оплачивается всего три билета наличными.

BVG также ожидает, что это новое правило облегчит работу водителей автобусов. С воскресенья они больше не будут обрабатывать наличные транзакции или сдавать наличные в конце дня.

Наличные были исключены из автобусов BVG и раньше, но на этот раз - навсегда. Для пассажиров, у которых нет немецкого билета, проездного Берлина или других электронных билетов, и которые не могут их купить через приложение или в автомате, можно оплатить водителю картой Giro или кредитной картой, а также цифровыми сервисами, такими как Apple Pay и Google Wallet. Также доступна перезагружаемая карта BVG, которую можно приобрести в центрах обслуживания клиентов BVG и в 900 лотерейных точках.

Из-за COVID-19 BVG временно запретила наличные платежи в 2020 году, но вернула их в начале 2023 года.

В настоящее время BVG обслуживает около 1,2 миллиона постоянных клиентов. В целом, около 1,8 миллиона берлинцев используют электронные билеты. С введением билета за 49 евро многие туристы, посещающие Берлин, также берут свои билеты с собой. Кроме того, 95% случайных пассажиров покупают свои билеты в точках продаж, автоматах или через приложение - не в автобусе.

Компания общественного транспорта Берлина (BVG) объявила об этом переходе, сообщив, что политика бесконтактной оплаты билетов вступила в силу с начала августа. Начатая в связи с изменением привычек пассажиров, новая политика направлена на облегчение работы водителей автобусов за счет исключения наличных транзакций.

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