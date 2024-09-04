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С радостью исполняю роль отца троих детей

 and  Anthony Ross
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Александр Клаус женат на Надя Шайвилер, и у них трое сыновей.
Александр Клаус женат на Надя Шайвилер, и у них трое сыновей.

- С радостью исполняю роль отца троих детей

Александр Клаусс (41) все еще переполнен радостью после рождения своего третьего сына: Победитель первого сезона "Германия ищет суперзвезду" поделился этим в подкасте NDR 90.3 "Чувствуй Гамбург".

"Настоящий волшебный момент"

Он выразил свою огромную гордость и радость: "Все здоровы. Мама в порядке, и ребенок развивается. И это самое главное". Однако из-за своих выступлений на фестивале Карла Мая в Бад-Зегеберге до 8 сентября у него было мало времени с его самым маленьким, Львом, и старшими детьми Ленни и Флинном. "Я еще больше счастлив, когда возвращаюсь домой по вечерам и снова могу взять на руки маленького. Так что это настоящий волшебный момент".

Музыкант думал, что больше не будет детей, смеясь: "Я праздновал, когда смог выбросить подгузник. Да, все вернулось на круги своя". Таким образом, семья начинает все сначала.

Благодарит за присутствие на родах

В конце августа Клаус и его жена радостно объявили об этом в Instagram. "Мы безумно влюблены и вечно благодарны, что наш маленький Лев здоров и делает нашу 'дикую стаю Клауссов' полной", - написали они в посте.

Сначала было неясно, сможет ли певец присутствовать на родах из-за своего участия в Бад-Зегеберге: "Я был там, и это был мой главный страх. Я имею в виду, у нас есть только один состав на Калькберге, что является лучшей частью, что никто не заменяется, но основной состав всегда на сцене. Так что это было вызовом начать сезон, будучи беременным".

Он признался, что каждый день молился к Маниту и разговаривал с ребенком в утробе. "И он меня услышал. Так что это сработало".

Женат с 2019 года

Клаус женат на Надже Сауивеллир (39) с 2019 года. Пара познакомилась во время репетиций мюзикла "Тарзан" в 2010 году. 41-летний стал знаменитым, победив в первом сезоне RTL кастинг-шоу "Германия ищет суперзвезду" в 2003 году.

Другие члены семьи тоже рады

Родственники и друзья тоже рады новому члену семьи, и мама Клауса выразила свою радость, сказав: "Великолепно видеть, как счастливы другие дети с их маленьким братом".

Надеется на больше таких волшебных моментов с растущей семьей

Несмотря на трудности балансирования между карьерой и семьей, Александр Клаус надеется на больше таких "настоящих волшебных моментов" с его растущей семьей, выражая: "Я ценю каждый момент, проведенный с ними, и с нетерпением жду создания многих новых воспоминаний как семья из пяти человек".

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