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ЭкономикаНовостиКоалиция светофоров

С начала этого года количество электрогенераторов, установленных на балконах, увеличилось более чем вдвое.

 and  Katherine Bradley
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С начала этого года количество электрогенераторов, установленных на балконах, увеличилось более чем вдвое.

Установка солнечной энергии, известная как Ampel, сделала генерацию солнечной энергии более доступной для индивидуальных домов на балконах, террасах и крышных садах в Германии. Эта инициатива, похоже, успешно реализуется, с более чем 706 509 зарегистрированных систем по состоянию на 2 октября, что вдвое больше, чем в начале года. По оценкам, фактическое число может быть еще выше из-за поздних регистраций и невыполнения обязательств по регистрации.

Объединенная мощность этих систем превышает 600 мегаватт, что более чем вдвое больше, чем в начале года. Это также можно объяснить одобрением большего числа систем высокой мощности. В третьем квартале работало примерно 140 000 систем с максимальной мощностью 141 мегаватт. Эти цифры, как ожидается, вырастут из-за поздних регистраций.

Ассоциация солнечной промышленности Германии прогнозирует дальнейший рост в этом секторе. Правительство устранило регулятивные барьеры, а цены на солнечные системы продолжают падать, сказал CEO Карстен Корниг.

На прошлой неделе Бундесрат также одобрил улучшения прав арендаторов и собственников недвижимости, что позволяет миллионам жителей Германии использовать солнечные системы на своих балконах, террасах и крышных садах. Арендаторы теперь имеют право просить разрешения у арендодателей или домовладельческих ассоциаций на установку и использование безопасной солнечной системы с плагином, добавил Корниг.

Однако ассоциация обращает внимание на важное отличие: юридические послабления применяются только к настоящим солнечным системам с плагином с максимальной мощностью подключения 800 Вт. Эти системы удобны в использовании и могут быть установлены без профессиональной помощи. С другой стороны, на рынке также доступны более крупные наборы для самостоятельной установки, которые продаются как мини-электростанции на балконе, но не соответствуют критериям солнечной системы с плагином. Эти системы требуют профессиональной установки и регистрации у оператора сети. То же самое относится к системам с батарейным хранилищем.

Одобрение улучшений прав арендаторов и собственников недвижимости очень выгодно для "коалиции трафика", так как позволяет миллионам жителей Германии устанавливать солнечные системы на своих балконах и крышах. Это, как ожидается, еще больше увеличит число зарегистрированных солнечных систем в Германии, способствуя стабильному росту сектора.

Несмотря на одобрение солнечных систем с плагином менее 800 Вт, более крупные наборы для самостоятельной установки остаются вызовом для "коалиции трафика", так как они требуют профессиональной установки и регистрации, что может помешать их широкому распространению.

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