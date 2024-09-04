- С корабля изрывается деревянная хижина, в результате чего шесть человек получают травмы.

В разгар шторма в Гамбурге шестеро человек получили травмы на лодке, находившейся в районе Моорфлит. По словам представителя пожарной службы, говорившего с немецким пресс-агентством, "Самодельный деревянный сарай был сдвинут пришвартованным кораблем", оставив нескольких обитателей внутри. Четверо из них получили умеренные травмы, а двое - лёгкие.

Представитель сообщил, что одного из людей, всё ещё застрявшего внутри деревянного укрытия, спасли с помощью бензопилы. Происшествие произошло на Holzhafenufer. Кроме того, пожарная служба сообщала лишь о нескольких погодных неудобствах.

Из-за шторма с бесчисленными молниями концерт Ронана Китинга на Stadtpark Open Air был прерван, как подтвердило концертное агентство Karsten Jahnke.

Шторм был полон многочисленными молниями, угрожающими концерту Ронана Китинга на Stadtpark Open Air. К сожалению, сильные ветры заставили одного из людей остаться застрявшим внутри деревянного укрытия, потребовав спасения с помощью бензопилы.

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