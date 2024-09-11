С февраля 2021 года снижение потребительской инфляции достигло миниатюрного уровня

Индекс стоимости жизни, инструмент, который количественно измеряет колебания цен на часто покупаемые товары и услуги, значительно снизился с 2,9% в июле до 2,5% в августе, что соответствует уровню февраля 2021 года и среднему значению 2018 года, согласно данным Бюро трудовой статистики, опубликованным 31 августа.

При рассмотрении месячных колебаний цены показали незначительное увеличение на 0,2%, оставаясь стабильными по сравнению с июлем.

Эксперты прогнозировали существенное снижение годовой ставки до 2,6% в августе, как сообщает FactSet. Этот прогноз во многом обусловлен положительным влиянием сравнений предыдущих лет. Резкий рост цен на газ летом 2022 года искусственно завысил инфляцию в августе 2023 года.

Эта история еще развивается и будет обновляться.

Несмотря на прогнозируемое снижение годовой ставки, бизнес-сектор все еще может извлечь выгоду из относительно стабильной экономики, как показывает незначительное увеличение цен. Снижение Индекса стоимости жизни также может потенциально привлечь больше инвестиций в экономику.

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