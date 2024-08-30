- С этими фразами Ян Хофер прощается.

Последнее прощание: Позвольте мне еще раз сердечно поприветствовать RTL Direct. Эти слова навсегда останутся в памяти преданных поклонников Яна Хёфера. Вчерашнем выпуске наш любимый ведущий RTL прощался со своей аудиторией. Среди различных тем, таких как Солingen, пакет безопасности администрации светофора и неожиданное падение инфляции, его уход также привлек внимание.

"На самом деле, следующая часть должна начаться в скором времени, но вдруг дверь распахивается и кто же входит – Пинар Аталай", – говорит Хёфер, улыбаясь в камеру. Через мгновение, во время прямого эфира, Аталай показана с большим букетом цветов, приятным сюрпризом для "новостной легенды", как называет ее Хёфер. "Мы не просто так тебя отпустим", – говорит она ему.

Ян Хёфер: "Я тут уже не первый день"

В беседе со своим коллегой Хёфер делится своими планами оставаться на виду, но не на RTL Direct: "Я не исчезну полностью, возможно, время от времени появлюсь, но не на RTL Direct". После этого он размышляет о трех годах своего пребывания на RTL Direct и тепло прощается со своими политическими и медийными коллегами.

Ведущий Tagesschau на Первом Общественном Телевидении Германии с 1985 по 2020 год, затем перешел на RTL и возглавил программу новостей RTL Direct. "Не могу удержаться", – говорит опытный новостной ведущий своему коллеге, "Я уже несколько десятилетий радую людей в их гостиных". Карьеры, подобные его или его коллеги по RTL Петера Кloeppel, сейчас не так распространены. Но теперь он планирует уделять больше времени своей семье.

В конце выпуска Хёфер обращается к своей аудитории и выражает благодарность. "Уверен, что у нас еще будет возможность встретиться", – говорит 74-летний Хёфер. Обещание своим поклонникам – и себе. Затем он машет рукой в камеру.

Примечание о прозрачности: Stern является аффилированным лицом RTL Germany.

После выражения благодарности Хёфер машет рукой своей аудитории, делая это прямо в объектив [камеры]. Позже, в размышлении, Хёфер раскрывает свой план оставаться в медиа-мире, делясь, что он не полностью исчезнет, но больше не будет появляться на [RTL Direct].

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