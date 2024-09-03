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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь это делать.

С другой точки зрения, Кноблок считает значительные победы AfD в Баварии весьма невероятными.

Катастрофический результат в Тюрингии и Саксонии, как оценивает выборы ШарлоттаKnobloch, и теперь политики и граждане несут ответственность.

 and  Michael Bootcampf
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Шарлотта Кноблох считает невозможным запретить АФД. В основном она возлагает ответственность на...
Шарлотта Кноблох считает невозможным запретить АФД. В основном она возлагает ответственность на граждан.

- С другой точки зрения, Кноблок считает значительные победы AfD в Баварии весьма невероятными.

Харриет Кноблох, возглавляющая Израильскую общину Мюнхена и Верхней Баварии, с трудом верит, что АФД может добиться таких же успехов в Баварии, как в недавних выборах в Тюрингии и Саксонии. "Я молюсь, чтобы политики Баварии продолжали работать над тем, чтобы предотвратить результаты, которые заставят нас содрогнуться в Баварии", - сказала она "Мюнхенскому Меркурию".

АФД одержала победу в Тюрингии с впечатляющими 32,8% голосов. В Саксонии они заняли второе место, уступив только ХДС. Кноблох назвала этот результат "бедствием для нашей нации". "Теперь мы имеем дело с партией, которая пренебрегает демократией и добилась успехов на ультраправом фланге", - добавила она в интервью.

Политике Баварии необходимо предпринять конкретные шаги, посоветовала Кноблох газете. "Ни один ответственный политик не может оставаться в стороне. Что-то должно быть сделано. tanto государственное правительство, как и оппозиция, высказали свои мнения по этому вопросу, и общий курс ясен". Однако запрет АФД маловероятен, по ее мнению. "Нет, люди должны проявить активность и просто отказаться поддерживать эту партию на выборах", - предложила она.

Несмотря на свои опасения, Харриет Кноблох призналась, "Я не планирую присоединяться к каким-либо протестам или бойкотам против АФД лично". Она также подчеркнула, "Несмотря на мои чувства, я не буду участвовать в действиях, которые могут изолировать меня от общины, которой я служу".

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