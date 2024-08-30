- Рынок вина в Майнце начинается плавно, без каких-либо проблем.

Вслед за трагическим инцидентом со смертельным исходом в Солingen неделей ранее, на Винemarkте в Майнце все прошло гладко и без происшествий, как сообщает полиция. Единственным происшествием было то, что 34-летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии сильного опьянения, беспокоил людей у палатки. Другой работник отреагировал, ударив его несколько раз. Личность преступника не установлена, и полиция расследует случай в связи с подозрением в нанесении телесных повреждений.

Между тем, в Майнце в тот же вечер состоялся Корпоративный забег. По словам полиции, мероприятие прошло без происшествий и завершилось точно в 10 часов вечера.

34-летний мужчина, вызвавший беспокойство на Винemarkте, был в итоге задержан полицией. Несмотря на различные события в Майнце, полиция города смогла поддерживать мирную обстановку.

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