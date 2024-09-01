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Винный фестиваль Bad Dürkheim Wurstmarkt соберет толпы в Пфальце с 6 по 16 сентября. Предсказывается, что министр-президент СДПГ Александр Швицтер откроет 608-й эпизод 6 сентября. Будет представлено около 303 вина и игристых напитка, в том числе много белых сортов 2023 года. Также будут доступны безалкогольные напитки и пиво для гостей. Мэр Натали Бауэрншмитт (ХДС), вступившая в должность в начале года, описывает это как "настоящее гастрономическое удовольствие".

Для безопасности фестиваля была разработана согласованная стратегия в сотрудничестве с полицией и властями с 2017 года, в том числе сканирование сумок и рюкзаков, а также ограждение территории. Полиция и местные власти будут присутствовать, чтобы поддерживать порядок. Их усилия будут дополнены Немецким Красным Крестом (DRK) Bad Dürkheim и местной добровольной пожарной командой.

В этом году пары впервые получат возможность обменяться клятвами на территории, более 50 пар зарегистрировались на свадебную или обрядовою церемонию. В программе также есть развлечения, такие как колесо обозрения и уникальные "небесные карусели", такие как огромный цепной летун для любителей острых ощущений. Другие мероприятия включают сессию автографов с игроками 1. FC Kaiserslautern и певцом Лукасом Кордалисом.

В прошлом году организаторы зафиксировали присутствие 600 000 человек на Wurstmarkt. История этого события восходит к 12 веку, когда виноделы и фермеры поставляли свои товары ежегодным паломникам в сентябре. В традиции паломничества эти паломники направлялись на мероприятие в сентябре.

Согласованные меры безопасности на Wurstmarkt включают сотрудничество с полицией и властями, в том числе сканирование сумок и рюкзаков и ограждение территории. Во время мероприятия полиция и местные власти будут присутствовать, чтобы поддерживать порядок.

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