Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиинвестирование

Рыночный гигант Dow переживает значительный скачок на 500 пунктов

Инвесторы, похоже, насладились заслуженным отдыхом в выходные дни, судя по их радостным настроениям и оптимистичному видению американской экономики по возвращении на работу в понедельник.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
absolue характеризуются около Фондовой биржи Нью-Йорка на Брод-стрит.
absolue характеризуются около Фондовой биржи Нью-Йорка на Брод-стрит.

Рыночный гигант Dow переживает значительный скачок на 500 пунктов

Dow вырос на 500 пунктов, или 1,2%, в понедельник. Более широкий S&P 500 вырос на 1,1%, а технологически ориентированный Nasdaq увеличился на 1%. Вначале днем Dow был в плюсе более чем на 600 пунктов.

Это резко отличается от атмосферы прошлой недели, когда инвесторы наказывали акции в ожидании менее стимулирующего отчета о занятости, как прогнозировалось Уолл-стрит. К пятнице инвесторы получили то, чего они ожидали: посредственный, но не разочаровывающий снимок рынка труда, указывающий на расширение рынка занятости в США, хотя и не с такой скоростью, как в предыдущие годы.

На Уолл-стрит прошлой неделей царил страх, и хотя он сохранялся как доминирующее чувство в понедельник, индекс страха и алчности CNN Business заметил легкий рост, приближаясь к нейтральной позиции.

На этой неделе инвесторам будет представлен еще один обзор данных по инфляции в США, начиная со среды утром с отчетом по индексу потребительских цен. Это, как ожидается, продемонстрирует, что инфляция существенно замедлилась в августе - еще одно доказательство того, что борьба Федеральной резервной системы против инфляции приносит результаты.

ФРС держит процентные ставки на высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию. Однако есть побочный эффект повышения ставок: они замедляют экономику. Повышение процентных ставок увеличивает затраты бизнеса и снижает прибыльность, что, как правило, замедляет найм, что означает fewer employment opportunities и fewer funds available for consumers to spend. Consumer spending составляет подавляющую часть американской экономики, что означает, что ФРС обычно ведет экономику в рецессию, когда повышает ставки - хотя это не цель.

То, что США не находятся в рецессии после длительных периодов высоких ставок, ничем иным, как удивительно. До недавнего времени возможности трудоустройства продолжали процветать, а потребители продолжали тратить - в основном потому, что стимулы эпохи пандемии еще не полностью сошли на нет, и потому что многие домовладельцы получили низкие процентные ставки по ипотеке, которые высвободили средства.

Это может быть фактором, на который реагируют инвесторы в понедельник: да, рынок труда показывает признаки усталости, но недавняя распродажа, возможно, преувеличена.

Факт того, что экономика по-прежнему создает рабочие места с постоянным темпом, именно та сценарий "мягкой посадки", на который многие надеялись (и сомневались, что он может быть достигнут), когда ФРС начала повышать ставки несколько лет назад.

Еще рано праздновать, но, безусловно, это лучший сценарий, учитывая, где мы были несколько лет назад.

Несмотря на первоначальный страх и распродажу, инвесторы, возможно, начинают осознавать, что рынок труда по-прежнему создает рабочие места с постоянным темпом, что потенциально может привести к пересмотру их инвестиционных стратегий в секторе бизнеса. С proyected позитивными изменениями в данных по инфляции США, это может быть подходящее время для тех, кто занят в инвестировании в бизнес, пересмотреть свои инвестиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно