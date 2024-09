Рыночный гигант Dow переживает значительный скачок на 500 пунктов

Dow вырос на 500 пунктов, или 1,2%, в понедельник. Более широкий S&P 500 вырос на 1,1%, а технологически ориентированный Nasdaq увеличился на 1%. Вначале днем Dow был в плюсе более чем на 600 пунктов.

Это резко отличается от атмосферы прошлой недели, когда инвесторы наказывали акции в ожидании менее стимулирующего отчета о занятости, как прогнозировалось Уолл-стрит. К пятнице инвесторы получили то, чего они ожидали: посредственный, но не разочаровывающий снимок рынка труда, указывающий на расширение рынка занятости в США, хотя и не с такой скоростью, как в предыдущие годы.

На Уолл-стрит прошлой неделей царил страх, и хотя он сохранялся как доминирующее чувство в понедельник, индекс страха и алчности CNN Business заметил легкий рост, приближаясь к нейтральной позиции.

На этой неделе инвесторам будет представлен еще один обзор данных по инфляции в США, начиная со среды утром с отчетом по индексу потребительских цен. Это, как ожидается, продемонстрирует, что инфляция существенно замедлилась в августе - еще одно доказательство того, что борьба Федеральной резервной системы против инфляции приносит результаты.

ФРС держит процентные ставки на высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию. Однако есть побочный эффект повышения ставок: они замедляют экономику. Повышение процентных ставок увеличивает затраты бизнеса и снижает прибыльность, что, как правило, замедляет найм, что означает fewer employment opportunities и fewer funds available for consumers to spend. Consumer spending составляет подавляющую часть американской экономики, что означает, что ФРС обычно ведет экономику в рецессию, когда повышает ставки - хотя это не цель.

То, что США не находятся в рецессии после длительных периодов высоких ставок, ничем иным, как удивительно. До недавнего времени возможности трудоустройства продолжали процветать, а потребители продолжали тратить - в основном потому, что стимулы эпохи пандемии еще не полностью сошли на нет, и потому что многие домовладельцы получили низкие процентные ставки по ипотеке, которые высвободили средства.

Это может быть фактором, на который реагируют инвесторы в понедельник: да, рынок труда показывает признаки усталости, но недавняя распродажа, возможно, преувеличена.

Факт того, что экономика по-прежнему создает рабочие места с постоянным темпом, именно та сценарий "мягкой посадки", на который многие надеялись (и сомневались, что он может быть достигнут), когда ФРС начала повышать ставки несколько лет назад.

Еще рано праздновать, но, безусловно, это лучший сценарий, учитывая, где мы были несколько лет назад.

Несмотря на первоначальный страх и распродажу, инвесторы, возможно, начинают осознавать, что рынок труда по-прежнему создает рабочие места с постоянным темпом, что потенциально может привести к пересмотру их инвестиционных стратегий в секторе бизнеса. С proyected позитивными изменениями в данных по инфляции США, это может быть подходящее время для тех, кто занят в инвестировании в бизнес, пересмотреть свои инвестиции.

