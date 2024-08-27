Ryanair намерена исключить около одной пятой своих вариантов полетов из Берлина.

Бюджетный перевозчик Ryanair жалуется на высокие налоги и сборы в Германии и предупреждает о значительном сокращении своего присутствия в Берлине в аэропорту BER с наступлением следующего лета. Под угрозой находятся многочисленные маршруты.

Авиакомпания планирует сократить примерно 20% своего присутствия в BER с предстоящего лета. По словам компании, высокие взлетно-посадочные сборы, которые немецкое правительство и официальные лица аэропорта не снизили, являются основной причиной.

В результате количество самолетов, базирующихся в Берлине, сократится с нынешних девяти до семи. Шесть маршрутов будут полностью отменены: Брюссель, Хания на Крите, Каунас в Литве, Краков, Люксембург и Рига. Глава Ryanair в Германии, Австрии и Швейцарии Эдди Уилсон выразил обеспокоенность, заявив: "Правительство должно действовать".

Пассажиропоток в стране все еще не достиг уровня до пандемии. Особенно тревожная ситуация в BER. В 2021 году количество пассажиров составило лишь около 70% от уровня до кризиса. Это в основном связано с высокими налогами и сборами, которые влияют не только на BER, но и на другие места, тем самым сдерживая расширение услуг.

Ryanair также имеет базы в Везе, Кёльне, Франкфурт-Хан, Нюрнберг, Баден и Мемминген. Пока не ясно, будут ли сокращены услуги на этих локациях.

Высокие налоги и сборы в BER заставляют Ryanair рассматривать возможность сокращения услуг и на других немецких локациях. Несмотря на сложные обстоятельства, техника Ryanair в Везе, Кёльне, Франкфурт-Хан, Нюрнберг, Баден и Мемминген продолжает эксплуатировать самолеты.

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