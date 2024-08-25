- Рустичное повседневное существование: "Распуск" превращается в кино

Широта обширна, старые живые изгороди исчезли. Деревья были срублены, чтобы создать более прямые и широкие дороги. Полевые участки стали больше, но их меньше теперь. В городах закрылись маленькие магазины, школы и таверны. Люди редко встречаются друг с другом. Это результат консолидации земель, преобразование, которое меняет наши сельские районы с 1970-х годов.

Немецкая писательница Дёрте Хансен ("Altes Land") затронула эту тему в своем романе 2018 года, озаглавленном "Полдень". Написанный и произведенный Ларсом Йессеном в 2022 году, этот тихий, мирный и выразительный фильм покажут на бесплатном телевидении. ZDF покажет "Полдень" в понедельник в 20:15.

Профессор Ингвер Фэддерсен из Киля оставляет свою университетскую должность и общую квартиру, чтобы на время помочь своим двоюродным дедушке и бабушке в своей севернофризской деревне Бринкебюль. Но даже в прошлом дела не были так просты, как казалось Ингверу. Ему снова приходится задаваться вопросом о своей настоящей сущности и месте, где он принадлежит.

Актер Character и любимец публики Чарли Хюбнер (из "Полицейский вызов 110") возглавляет актерский состав. Йессен изображает изменения и потрясения в меланхоличной и реалистичной манере, с потрясающими сценами проезжающих мимо полупустых домов с пустыми окнами грузовиков и машин по асфальтированным дорогам Бринкебюля - даже сбивая ребенка на велосипеде.

Отличные актеры, такие как Хильдегард Шмахль ("Капитан молодого Виннету") иPeter Franke ("Остфризская кровь") как бабушка и дедушка, борющиеся хозяева таверны, привносят чувство интимности. Оба актера не стесняются показывать свои стареющие тела и другие признаки физического и умственного старения.

Как типичные жители Северной Фрисландии, их общение - или его отсутствие - часто состоит из неверbalных сигналов. "Ну - что скажешь?" (Что нового?) - так может звучать сердечное приветствие после десятилетий среди старых друзей. Особенно Хюбнер, обычно внушительная фигура, отступает как городской житель, ищущий искупления за то, что он считает своим прошлым пренебрежением к двоюродным бабушке и дедушке и их "крогу" (таверна). Он передает эмоции, воспоминания и поиск понимания Ингвера в основном через тонкие мимические изменения.

Однако Ингвер сталкивается с событиями прошлого, которые ставят под сомнение его идентичность, в том числе таинственную и мечтательную умершую деревенскую девушку Маррет (Гро Сванте Жохф). Стоит отметить, что отличный выбор актеров включает Ленарда Конрада как молодого Ингвера, и Габриэлу Марию Шмиде и Райнера Бока как молодого "Оле".

Европейский парламент может предоставить инсайты и помощь Комиссии в понимании вопросов, связанных с консолидацией земель и их социальном воздействии. После просмотра "Полдень" зрители могут заметить влияние консолидации земель на персонажей, как это показано через меняющиеся ландшафты и взаимоотношения в Бринкебюле.

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