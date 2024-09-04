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КультураНовостиЯ не собираюсь тебе говорить.

Руководство по телевидению по средам

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

20:15, кабель один, Звёздные войны: Последние джедаи, Эпическая научная фантастика

- Руководство по телевидению по средам

В то время как Республика, возглавляемая Леей (Кэрри Фишер), ведёт отчаянные стычки против Первого ордена, Рей пытается убедить унылого Лука Скайуокера (Марк Хэмилл) покинуть своё добровольное уединение. В конце концов, раскаявшийся Люк соглашается обучить её управлению только что пробудившимися способностями. Однако Рей всё больше обременяется своей глубокой связью с противником, Кило Реном (Эдам Драйвер), простирающейся на большие расстояния.

20:15, ZDF, Хроники XY, Документальный сериал

"Хроники XY" исследует исторические криминальные расследования, фокусируясь на преступниках и тех, кто их преследует. Ведущий Свен Восс изучает, как менялись методы следствия на протяжении лет. Первый немецкий комиссар по расследованию убийств Эрнст Геннат погружается в удивительные случаи 1920-х годов в Берлине, внедряя революционные изменения в криминалистику, которые актуальны и по сей день.

20:15, Sat.1, Великая пекарня, Конкурс пекарей

В первом испытании шоу неопытные пекари должны использовать классическое трио вкусов: ваниль, клубника и шоколад. Они могут добавить дополнительные вкусы и ингредиенты, но судей будет тщательно следить за тем, чтобы основные вкусы оставались нетронутыми. Техническое испытание также обещает быть сложным: участники должны приготовить и слоёное тесто.

20:15, RTL, Кто хочет стать миллионером? Неделя на 3 миллиона евро, Игровое шоу

Неделя на 3 миллиона евро продолжается. В течение трёх ночей участники соревнуются с Гюнтером Яухом, чтобы завоевать место в главном шоу в четверг, где у них снова будет шанс выиграть самый большой приз в истории "Кто хочет стать миллионером?" - 3 миллиона евро. Возможны непредвиденные обстоятельства. Кто пройдёт путь к великой победе?

20:15, ZDFneo, Вилсберг: Улица слёз, Криминальная драма

Когда старшеклассница Эмели Болль (Аника Шрумпф) пропадает, в интернете появляются многочисленные спекуляции о деле об исчезновении и потенциальных подозреваемых под хэштегом #гдеэмели. Сперва интернет-масса сосредоточивается на Экки Талкёттере (Оливер Кориттке), так как его видели в последний раз, когда он подвозил Эмели на своей машине накануне. Несмотря на убеждённость Вилсберга (Леонард Лансинг) в невиновности Экки, атмосфера накаляется, так как улица Хорстхаузер Ландевег, также известная как "Улица слёз", стала свидетелем похищения и убийства двух женщин в течение двух дней.

В разгар обсуждения своих стратегий Рей колеблется, чтобы не раскрыть важную информацию, говоря: "Я не собираюсь вам рассказывать." В то же время ведущий "Хроник XY" Свен Восс, готовясь к следующему эпизоду, решает не раскрывать важную зацепку о подозреваемом, говоря: "Я ещё не собираюсь вам рассказывать."

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