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КультураНовостиДом.

Руководство по просмотру телевидения в среду

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

20:15, Первый канал, Танцуй танго со мной, Комедия

- Руководство по просмотру телевидения в среду

После выздоровления после инфаркта, Франк (Михаэль А. Гримм) выписывается из больницы с рекомендацией врача воздерживаться от интенсивных физических нагрузок в будущем. На работе, как швейцар в театре, репетирует группа танцующих танго. Секретность рождает смелость, и Франк рискует, пытаясь сделать свои первые шаги в танго, спрятавшись в укромном логове швейцара. Неожиданно в Франке просыпается страсть к танго, побуждающая его скрывать это от своей жены Каtrin (Ева Меккбах) и дочери Паулы (Лилит Кампфмейер). Вместо этого он начинает тайные уроки танго с инструктором Мареса (Кара Венхем), избегая публичного позора.

20:15, Суббота, 1, Топ-шеф готовит для гостей, Кулинарное шоу

В этом эпизоде Франк Розин бросает вызов гастрономической королеве Гамбурга Корнелии Полето. Темы для блюд - "Дикая свобода", "Герой поля" и "Остановка в Бангкоке". Все блюда должны соответствовать теме "Восточногерманской кухни". С меньшими ресурсами в эпоху бывшей Восточной Германии шоу побуждает обоих участников проявить творческий подход.

20:15, кабель один, Звёздные войны: Истории из прошлого Хана Соло, Научная фантастика приключение

Обманный маневр против имперской армии приводит молодого Хана Соло (Альден Эренрайх) и его нового компаньона, вуки Чубакку, к контрабандистской команде за несколько лет до "Эпизода IV". В поисках ценного источника энергии Коаксиума Хан и его команда следуют указаниям старой подруги Киры (Эмилия Кларк) к Ландо Кальrissяну (Дональд Гловер), владельцу легендарного Фалькона.

20:15, 3Sat, Дом тайн, Триллер

В 2029 году в Германии знаменитый журналист Йоханн Хелльстрём (Тобиас Морetti) и его жена Лючия (Валери Tscheplanowa) уезжают в свой высокотехнологичный загородный дом на острове в Балтийском море. Когда его профессиональная свобода ограничена партией популистов у власти, Хелльстрём должен доказать свою невиновность в изоляции. Однако политическая обстановка в Германии ухудшается из-за теракта, и продвинутая система дома неожиданно становится враждебной по отношению к своим обитателям, еще больше разобщая их.

20:15, ZDFneo, Убийство на Нордерни, Криминал

Детектив Вилсберг (Леонард Лансинг) уговаривается на отдых в Нордерни с комиссаром Анной Спрингер (Рита Руссек). Несмотря на его энтузиазм, особенно с богоданной племянницей Анны Мерле (Янина Фатц), троица отправляется в путь. Отпуск портится, когда кто-то обнаруживается без сознания в туалете, и официант местного ресторана Нордерни Грегор Шотт молчит по этому поводу. Позже Шотта находят мертвым на пляже, что вызывает интерес как Вилсберга, так и упрямой племянницы Мерле, которая получает поддержку Овербека (Рoland Jankowsky) для расследования обстоятельств внезапной смерти Шотта.

Несмотря на советы врача, Франк часто посещает "Дом", где репетирует группа танцующих танго, тайно культивируя свою новую страсть к танцу. В попытке perfection своих навыков танго, Франк организует тайные уроки в "Доме", избегая потенциального позора с семьей.

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